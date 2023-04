Vlahovic vola a Londra: scambio più cash per la Juventus

La Juventus starebbe seriamente pensando di separarsi da Dusan Vlahovic a fine stagione: c’è già l’offerta per i bianconeri

La Juventus si prepara a vivere un intenso finale di stagione, con i tifosi bianconeri che sperano di poter portare a casa un trofeo e concludere così in maniera diversa un anno a dir poco complicato, in campo e soprattutto fuori.

Restando al terreno di gioco, l’auspicio dei tantissimi sostenitori della Vecchia Signora è di vedere Dusan Vlahovic tonico e prolifico almeno in queste ultime gare. Finora l’andamento dell’attaccante serbo è stato molto al di sotto delle aspettative.

La Juventus lo ha prelevato a gennaio 2022 dalla Fiorentina compiendo un’operazione molto dispendiosa dal punto di vista economico: i bianconeri, infatti, hanno versato 70 milioni di euro nelle casse dei viola (più 10 di bonus), ma finora l’investimento non ha ripagato. In questa stagione Vlahovic ha realizzato solo 8 reti in campionato e 3 nelle coppe europee, ma al di là dei gol sono soprattutto le prestazioni a preoccupare fortemente i vertici di Madama.

Vlahovic appare infatti molto in difficoltà, tanto che a Torino comincia a circolare con insistenza la voce di una possibile separazione in estate tra il bomber serbo e la Juventus. Ma quali sono le squadre maggiormente interessate all’ex viola? In Italia nessuno sembra disposto a spendere cifre importanti per Vlahovic, sobbarcandosi anche l’importante ingaggio del 23enne di Belgrado.

Sirene londinesi per Vlahovic: l’offerta stuzzica la Juve

Discorso diverso, invece, all’estero, dove l’attaccante della Nazionale serba gode di grande stima da parte di alcuni dei più importanti club europei. Tra questi c’è l’Arsenal, capolista in Premier League, che ha già bussato alla porta della Juve chiedendo informazioni sull’attaccante bianconero. I Gunners, infatti, hanno fatto un tentativo già a gennaio per provare a portare Vlahovic all’Emirates, ma la trattativa non è decollata.

L’Arsenal pare intenzionato a riprovarci, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza di un’altra londinese. Il Chelsea, infatti, sembra davvero interessato all’acquisto del cartellino del bomber serbo e stando ai rumors potrebbe mettere sul piatto qualche giocatore interessante per la Juve.

La Signora chiede infatti non meno di 90 milioni di euro per Vlahovic per non rischiare di andare incontro ad una pesante minusvalenza. Tuttavia, di fronte ad un’offerta con scambio di giocatori la Juve potrebbe anche decidere di sedersi al tavolo. Il Chelsea potrebbe offrire una parte cash e proporre uno scambio con Pulisic o Mount. Infine, anche il Bayern Monaco sta seguendo attentamente l’evoluzione della situazione in casa Juve: dopo De Ligt, i bavaresi potrebbero decidere di strappare ai bianconeri un altro giovane talento.