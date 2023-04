Wanda Nara sta esplodendo: il body in latex “soffre” da morire

La nota moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto a dir poco esplosivo in body

Le donne nel mondo del calcio hanno acquisito sempre più rilevanza e notorietà nel corso degli anni. Spesso e volentieri si parla, ad esempio, delle cosiddette wags, ossia le compagne dei calciatori. In molti casi abbiamo a che fare con ragazze splendide, che aumentano in maniera repentina la loro popolarità e presentano un numero considerevole di followers sui social.

Tali figure femminili, inoltre, possono anche incidere parecchio nelle scelte professionali dei propri mariti/fidanzati. A maggior ragione, poi, se ricoprono il ruolo di agente sportivo. Il riferimento, in questo senso, è ovviamente a Wanda Nara e Mauro Icardi, che stanno vivendo una storia d’amore alquanto turbolenta. Nelle scorse settimane sono circolate diverse voci su presunti tradimenti da parte di entrambi i coniugi. L’imprenditrice e modella argentina si è anche resa protagonista di una piccola avventura col rapper L-Gante, suo connazionale. L’atmosfera era diventata parecchio tesa tra i due, ma di recente l’ex Inter e la moglie sono tornati ufficialmente insieme. A testimoniarlo una foto pubblicata da Wanda Nara su Instagram, insieme all’attaccante, nonché padre delle sue figlie più piccole Isabella e Francesca.

Di questa coppia se ne è parlato molto negli ultimi anni, complice l’intricata vicenda che coinvolgeva pure Maxi Lopez. Senza contare quanto accaduto nel periodo in cui Icardi, ora al Galatasaray, vestiva la maglia dell’Inter. Luciano Spalletti, allenatore della ‘Beneamata’ all’epoca, tolse la fascia da capitano al centravanti ex Sampdoria, dopo che la Nara rilasciò pubblicamente alcune dichiarazioni inerenti all’ecosistema nerazzurro e alla gestione della sua dolce metà da parte del tecnico di Certaldo, ritenute dai più inappropriate. A quel punto l’intero spogliatoio milanese cominciò a non vedere più di buon occhio la presenza della punta classe ’93 (30 anni compiuti lo scorso 19 febbraio) e la separazione tra le parti in causa divenne inevitabile.

Wanda Nara in latex: post esplosivo su Instagram

Dopodiché, Icardi si trasferì all’ombra della Tour Eiffel, per sposare la causa Paris Saint Germain. Ma il calciatore ha deluso fortemente le aspettative, tant’è che il club parigino finì per relegarlo ad esubero. Un vero e proprio declino, estremamente difficile da prevedere.

L’argentino era considerato come uno dei centravanti più forti nel panorama calcistico europeo e sembrava destinato a vivere una carriera sontuosa. Così non è stato. E in tanti pensano che la causa principale di ciò sia proprio Wanda Nara. Quest’ultima, dal canto suo, rimane attiva su diversi fronti e continua a caricare scatti bollenti su Instagram. Nelle scorse ore ha pubblicato un selfie esplosivo, in cui la si vede indossare un body in latex attilatissimo. Seno in evidenza per la showgirl di Buenos Aires, che ha generato un’ondata di commenti sotto al suo post. Apprezzamenti a gogo.