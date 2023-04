Zaira, lo spacco è esagerato: da guardare con cautela

Zaira Nara, la popolarissima e seducente sorella di Wanda Nara, in un nuovo scatto pazzesco: i social letteralmente in delirio

Soprattutto per gli appassionati di calcio, ma non solo, Wanda Nara è divenuta ormai una presenza fissa e irrinunciabile da seguire sui social, con la sua bellezza semplicemente esplosiva che ben conosciamo. Ma lady Icardi ha una sorella che può ben rivaleggiare con lei quanto a classe seducente.

Zaira Nara col passare del tempo è diventata piuttosto nota, anche se in realtà in Argentina era già altrettanto famosa come modella e showgirl di grido. Di un anno più piccola di Wanda, anche lei sui social è una vera e propria star.

Zaira Nara, sensualità sudamericana e fascino di famiglia: tra lei e Wanda difficile scegliere

Su Instagram, quasi 5 milioni e mezzo di followers per lei. Cifre, è vero, piuttosto lontane da quelle di Wanda ma ugualmente assai degne di nota.

Del resto, non parliamo certo di una bellezza banale, se è vero che in riferimento a lei siamo di fronte a una delle modelle più celebri dell’intero Sudamerica. E di colei che era stata indicata una decina d’anni fa tra le 50 donne più belle e affascinanti del mondo. Non proprio una cosa da poco.

Zaira è molto diversa da Wanda (anche se, con il passaggio di quest’ultima alla capigliatura castana, la somiglianza si vede sicuramente di più), con una silhouette forse meno generosa, ma ugualmente accattivante e capace di far sognare i fan ad occhi aperti.

Zaira Nara, la giacca si apre e mostra la meraviglia: dettaglio spaziale, visione ipnotica e super provocante

La prova arriva, ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, dall’ultimo shooting fotografico di Zaira. Nel quale classe da capogiro ed eleganza non mancano e anche dettagli da favola.

Con indosso una giacca, la modella la apre sapientemente nella parte inferiore, mettendo in evidenza uno spacco a dir poco letale. Una visione che non può certamente lasciare indifferenti i fan, che come sempre si catapultano sulla sua bacheca. I messaggi di adorazione si sprecano, i like altrettanto, è un trionfo manco a dirlo. E la ‘sfida’ tra le due sorelle in vista dell’estate si ripropone più incerta che mai: chi vincerà?