Addio Inter, altro colpo di scena: cambia tutto

L’Inter, dopo la qualificazione per le semifinali di Champions League, pensa anche al futuro: colpo di scena per il mercato in uscita.

I nerazzurri sfideranno il Milan nel prossimo turno per l’accesso alla finale di Istanbul. Intanto, però, si parla anche di mercato.

L’Inter ha ottenuto il pass per le semifinali di Champions League superando il Benfica: dopo il doppio vantaggio conquistato a Lisbona, la formazione di Inzaghi ha chiuso il turno con il 3-3 di San Siro. I gol di Barella, Lautaro Martinez e Correa porteranno i nerazzurri a giocarsi l’accesso alla finalissima nell’Euroderby che si giocherà fra il 10 ed il 16 maggio.

Ora, però, la concentrazione dovrà tornare sul campionato, dove il cammino non è stato altrettanto positivo: il quarto posto è a rischio e servirà una vittoria con l’Empoli per tornare sui binari giusti. Intanto, però, si parla anche di un possibile colpo di scena in vista del mercato.

Mercato Inter, colpo di scena

L’Inter ha tre obiettivi da inseguire in questo finale di stagione: la top 4 in Serie A e le finali di Coppa Italia e Champions League. La squadra di Inzaghi ha avuto un rendimento altalenante, ma può ancora ottenere delle grandi soddisfazioni: il derby europeo con il Milan rappresenta una grande opportunità e può portare il club in finale per la prima volta dal 2010. Ad ogni modo, il futuro rimane un tema molto caldo.

Come ben noto, i nerazzurri sono fortemente condizionati da una situazione economica non ottimale: spesso sono necessari degli addii illustri e si punta sempre più sui parametri zero come, per esempio, Onana e Mkhitaryan. Già in questi giorni si parla con insistenza di quelli che potrebbero essere i giocatori destinati a salutare Milano: tra i più citati c’è sicuramente Correa, ma la situazione potrebbe presto cambiare.

El Tucu sta vivendo una stagione molto complicata: a causa di alcuni problemi fisici, infatti, non ha giocato con continuità. La bella rete contro il Benfica gli ha permesso di ritrovare la via del gol per la prima volta dal 29 ottobre, quando contro la Sampdoria ha messo a segno il suo terzo sigillo in Serie A. Si parla spesso di un suo addio ormai certo in estate a causa di un feeling con il mondo Inter che non sembra essere mai sbocciato definitivamente, ma tutto può ancora cambiare.

Nelle ultime settimane, infatti, la sua condizione fisica è migliorata e Inzaghi lo ha anche schierato da titolare per dargli dei minuti importanti. Il gol in Champions League potrebbe rappresentare la sua svolta personale, ma il tempo per convincere la società a trattenerlo sta per finire: Correa si gioca la conferma in poco meno di due mesi.