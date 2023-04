Arrivederci Roma: Mourinho via, un bomber in regalo

Il futuro di Mourinho sarà lontano dalla Capitale: ipotesi clamorosa, la firma del portoghese insieme ad un bomber da sogno

È Festa grande in casa Roma. Dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata, all’Olimpico i giallorossi hanno asfaltato il Feyenoord arrivando a conquistare una storica semifinale di Europa League.

Momento da incorniciare in attesa di sapere se il sogno della finale alla ‘Puskas Arena’ di Budapest potrà effettivamente incorniciarsi e diventare reale. Dal campo al calciomercato il passo è breve e non arrivano buone notizie per quanto riguarda il futuro di Josè Mourinho. Lo ‘Special One’ è stato infatti più volte accostato ad un’uscita durante la prossima estate. Un’ipotesi che, ora come ora, pare sempre più concreta con una proposta che difficilmente verrà rifiutata. ‘RMC Sports’ sostiene come Mourinho sia il preferito di Luis Campos per guidare il PSG nella prossima stagione. Galtier, si sa già, dirà addio ai parigini che tenteranno un rilancio in grande stile, per tornare protagonisti anche in Europa. E chi meglio dello ‘Special One’, che nelle competizioni come la Champions League ha sempre lasciato un marchio indelebile.

Colpo folle per Mourinho: il PSG scippa la Serie A

Il portoghese, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, sarà il primo tassello per convincere Mbappè a rimanere in Francia. La speranza è che l’opzione per un prolungamento unilaterale fino al 2025 venga esercitata nei prossimi mesi. Il prodigio vicecampione del mondo, infatti, potrebbe partire a zero tra un anno.

E per far sì che il PSG torni fortemente competitivo in Europa, con un Mbappè ancora più convinto di restare, il presidente Nasser Al-Khelaifi avrebbe intenzione di consegnare a Mourinho almeno un grandissimo nome per potenziare l’attacco. Il primo è Harry Kane, il cui addio al Tottenham ventila ormai da diversi mesi: il bomber della Nazionale inglese, per ‘Le Parisien’, è il preferito da Campos. Ma attenzione, perchè se il 29enne londinese è in scadenza nel 2024 e potrebbe quindi arrivare con un forte sconto, un profilo clamoroso rischia in alternativa di lasciare la Serie A per volare con i campioni di Francia.

Si parla di Victor Osimhen, attaccante nigeriano trascinatore del Napoli verso il terzo scudetto della storia azzurra. De Laurentiis vorrebbe tenerlo ma le capacità economiche del PSG possono, effettivamente, finire per accontentare le generose richieste – si parla di 150 milioni almeno – del numero uno azzurro. Osimhen, quest’anno, ha già segnato 26 gol, con 5 assist, in 31 presenze complessive con la squadra di Spalletti. Josè Mourinho, insomma, si ritroverebbe a vivere l’ennesima avventura da sogno su una delle panchine più ambite d’Europa: al PSG, con un bomber di primissimo livello in più, per provare a vincere la prossima Champions League.