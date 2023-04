Avvisano il Brighton: “Vogliamo trattare con De Zerbi”

Una nuova squadra starebbe piombando su Roberto De Zerbi: il Brighton è avvisato per l’anno prossimo.

Ex calciatore bresciano ed oggi allenatore, Roberto De Zerbi è oggi il tecnico del Brighton. E proprio l’allenatore italiano sta stupendo tutti con i risultati sin ora arrivati con i The Seagulls. In questo momento, la squadra diretta dal tecnico lombardo è al settimo posto in classifica, anche se ad inizio stagione era data per possibile retrocedente o comunque come squadra che avrebbe lottato per non scendere.

Il suo gioco arioso ha già dato buoni risultati all’ex trequartista di Napoli, Brescia e Cluj su diverse panchine e questo lo aveva portato alla Premier League. Non ancora però in una grande squadra, ma ora sembrerebbe che ce ne sia una interessata realmente a lui.

L’annuncio su De Zerbi: il Brighton ora trema

In realtà sembrerebbe che di squadre interessate a De Zerbi ce ne siano parecchie, ma una in particolare vorrebbe anticipare tutti. Secondo quanto riportato da indikalya News in un proprio tweet, il Chelsea sarebbe quella più avanti. Il bresciano continuerebbe la grande tradizione di allenatori italiani in blue dopo Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte e Sarri.

Da quanto si legge nelle ultime indiscrezioni, addirittura da Stamford Bridge avrebbero avvisato il Brighton di voler ufficialmente trattare con lui per la panchina. Al Chelsea sarebbero infatti già pronti per aprire ad una trattativa, sostituendo quindi per la seconda volta Frank Lampard. Sembra che stavolta l’ex stella del centrocampo dei Blues stia facendo semplicemente da traghettatore fino a fine stagione.

Ormai è quasi certo che il Chelsea non giocherà le coppe europee il prossimo anno, arma a doppio taglio per chi si siederà sulla panchina che è stata di Thomas Tuchel e Graham Potter in questa stagione. Infatti, ovviamente all’allenatore italiano piacerebbe potervi partecipare, ma l’altro rovescio della medaglia vedrebbe i londinesi meno carichi di impegni, qualora si giocassero solo il campionato e le due coppe, FA Cup e Carabao Cup.

Per adesso, l’ultima squadra a battere il Chelsea in Premier League è stato proprio il Brighton. De Zerbi ha battuto Lampard in rimonta per 1-2 grazie alle reti di Welbeck ed Enciso. All’andata, addirittura la squadra del bresciano stese quella dell’allora tecnico Potter, per 4-1 ad Amex Stadium.