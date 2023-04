Baschirotto firma con la big: super plusvalenza di Corvino

Federico Baschirotto è pronto a spiccare il volo e ad approdare nella big durante il calciomercato estivo: futuro ancora in Italia

26 anni, cresciuto nelle giovanili della Cremonese, in questa stagione Federico Baschirotto ha mostrato una crescita tale da stupire diverse società. Il Lecce, che vi ha puntato la scorsa estate dall’Ascoli per circa 700 mila euro, adesso può leccarsi i baffi.

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica dei salentini, è uomo mercato dall’esperienza. Le sue intuizioni lo hanno portato tra i dirigenti più importanti del calcio italiano negli ultimi dieci anni. I giallorossi sono al momento al 16esimo posto in Serie A, a 5 punti dall’Hellas Verona terzultimo che rischia la retrocessione in Serie B.

Nonostante le 36 reti subite, un centrale come Federico Baschirotto ha dimostrato di poter ambire a piazze decisamente più ambiziose e importanti – non ce ne vogliano Corvino e Baroni – e probabilmente nel prossimo calciomercato l’addio ai pugliesi potrebbe effettivamente concretizzarsi. Il giocatore 26enne solo pochi mesi fa ha firmato un contratto fino all’estate 2025: non sarà, però, un problema per chi è interessato sedersi al tavolo e trattare la firma del talento che si sta rivelando in questa stagione.

Baschirotto vola a Milano: ecco la proposta

Baschirotto in passato ha vestito tra le altre le maglie di Cremonese, Forlì, Viterbese ed Ascoli prima della consacrazione in giallorosso che rischia di portarlo in una big tra poche settimane. E proprio in Serie A, una delle grandi società del nostro calcio starebbe ponderando l’acquisto e sarebbe pronta a parlarne con Corvino a partire da giugno, quando la classifica e gli eventuali obiettivi saranno stati raggiunti.

Si tratta dell’Inter che, si sa, perderà Milan Skriniar e rischia di dire addio a zero anche a de Vrij, in scadenza tra poco più di due mesi. Baschirotto, per i nerazzurri, rappresenterebbe la primissima riserva ai titolari che saranno in campo dal 1′ l’anno prossimo. A differenza di quanto investito dal Lecce pochi mesi fa, chiaramente, adesso la valutazione di Baschirotto è almeno dieci volte superiore a quella incassata dall’Ascoli. Circa 7 milioni, dunque, sembrerebbero sufficienti per convincere il Lecce a lasciar partire uno dei suoi talenti più cristallini.

Baschirotto quest’anno ha collezionato 30 presenze agli ordini di Marco Baroni, tra Serie A e Coppa Italia, con 3 reti all’attivo ed 1 assist vincente. L’Inter, d’altro canto, oltre ad un conguaglio cash per convincere Corvino potrebbe inserire sul piatto il nome di uno dei giovani che piacciono al dirigente giallorosso. Baschirotto, dunque, rischia di essere uno dei primissimi affari che l’Inter porterà avanti durante la sessione estiva di calciomercato.