È tutto vero, Juve e Roma di nuovo sul ring: affare da 10 milioni

Juventus e Roma non intendono lasciarsi sfuggire il talento che si sta mettendo in mostra in Inghilterra: affare da almeno 10 milioni di euro.

Il calciomercato è ancora lontano da essere al centro delle manovre di ogni club, ma è chiaro che i dirigenti addetti alla ricerca di nuovi calciatori sono già attivi per pianificare il da farsi. Dopo la fine del campionato, tutte le energie saranno spese per cercare di migliorare la rosa.

È il caso di Juventus e Roma che dopo aver superato i quarti di finale ora sognano di alzare quell’Europa League che è molto di più di un semplice trofeo. Sarebbe la fine perfetta di una stagione travagliata da una parte e dall’altra: la Roma ha peccato di continuità e ha gettato punti al vento in partite tutto sommato gestibili; la Juventus invece, come ben si sa, sta affrontando un calvario giudiziario nato dopo il clamoroso addio dell’ex dirigenza guidata da Andrea Agnelli. Una coppa prestigiosa come l’Europa League insomma potrebbe alleviare i dolori di un’annata a tratti poco straordinaria.

Juve e Roma su Salisu: contatti in corso

Il mercato quindi è la priorità di entrambi i club per migliorare il parco calciatori. In special modo si cercherà di puntare su talenti magari poco conosciuti o comunque non troppo costosi per dare vita a formazioni ancor più competitive.

Nelle ultime ore sia Roma che Juventus si sono interessate al nome di Mohammed Salisu, centrale ghanese che si è messo in mostro con la propria nazionale nell’ultimo mondiale segnando anche una rete. Il suo profilo sarebbe perfetto per migliorare il reparto arretrato. Il difensore del Southampton sta mostrando ottime cose ma nel caso non dovesse riuscire a ottenere la salvezza allora si troverebbe quasi “costretto” a lasciare l’Inghilterra. Il suo valore inoltre si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Oltre alle due italiane, anche l’Atletico Madrid sarebbe interessato al profilo di Salisu. Secondo Sportbrief.com, il difensore ghanese sarebbe già in trattativa con i Colchoneros di Diego Simeone anche se al momento non esistono altre fonti che confermano tale indiscrezione. Il difensore è tra l’altro cresciuto calcisticamente al Real Valladolid prima di sbarcare al Southampton. Dunque per lui tornare in Spagna sarebbe una grossa opportunità di mostrare il suo indiscusso talento a chi nella Liga non aveva creduto nelle sue potenzialità.