Mourinho in panchina: destinazione eccellente

Mourinho potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione in corso: panchina eccellente per lo Special One, arriva l’annuncio in diretta

Mourinho resterà sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione? Al momento non è possibile rispondere con assoluta certezza alla domanda in questione. E il motivo è molto semplice: lo Special One è ancora uno degli allenatori più ambiziosi in circolazione, nonostante abbia vinto la bellezza di venticinque trofei nel corso della sua straordinaria carriera.

L’allenatore di Setubal comincia a sentirsi un po’ stretto nella Capitale, motivo per cui vuole determinate garanzie dai Friedkin per rimanere in giallorosso. Sappiamo, infatti, quanto l’ex Inter sia esigente in ambito di calciomercato, ma il club capitolino non può accontentarlo più di tanto a causa dei paletti derivanti dal Fair Play Finanziario. La società, però, ha dimostrato di volergli venire incontro il più possibile, attraverso gli acquisti di giocatori del calibro di Georginio Wijnaldum e Paulo Dybala.

Due pedine che incidono parecchio nell’ecosistema giallorosso, il cui approdo all’ombra del Colosseo è stato soprattutto merito dello stesso Mourinho. Il tecnico si era esposto in prima persona la scorsa estate, affinché tali operazioni si concretizzassero. E sempre grazie a lui, oltre che al prezioso lavoro di mediazione di Tiago Pinto, potrebbero arrivare a Roma altri elementi di caratura internazionale.

Questo significa una sola cosa: crescere. Lo Special One rappresenta un fattore di crescita estremamente importante per una realtà come quella ‘Magica’. Di conseguenza, i Friedkin faranno di tutto per convincerlo a non andare altrove. Compito non semplice, anche perché uno come Mourinho – tutt’oggi tra i migliori gestori al mondo – continua ad attrarre particolarmente i top club europei. A tal proposito, Nuno Campos ha detto la sua sul possibile trasferimento del portoghese al Paris Saint Germain. L’ex vice di Fonseca, intervenuto su TVPLAY, sostiene che l’ex Real Madrid sarebbe la soluzione ideale per la panchina della compagine parigina.

Mourinho, l’annuncio scuote i tifosi: “E’ perfetto”

“Mourinho è un gestore di grandi campioni e ai francesi serve un tecnico del genere“, spiega Campos. Ed è bene sottolineare come questo scenario non sia affatto da escludere. D’altronde, quasi sicuramente il PSG metterà in atto l’esonero di mister Christophe Galtier, a maggior ragione dopo le accuse di razzismo nei suoi confronti venute fuori nelle ultime settimane.

Chi meglio di Mourinho per gestire una rosa ricca di stelle e aggiungere finalmente in bacheca la tanto desiderata Champions League? Il patron Al-Khelaifi potrebbe dar vita ad un corteggiamento serrato, per strappare il sì allo Special One. Quest’ultimo, ad ogni modo, sembra maggiormente orientato a rispettare il proprio contratto con la Roma, la cui scadenza è prevista per giugno 2024. Tiago Pinto, inoltre, si sta già muovendo sul fronte entrate, tentando di anticipare la concorrenza e assicurarsi a breve le prestazioni di Aouar a parametro zero. Ma Mourinho potrebbe obbligare i capitolini a stravolgere i loro piani. Staremo a vedere.