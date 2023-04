Napoli, arriva il nuovo Kvaratskhelia: che beffa a Juve e Inter

Clamoroso colpo in entrata in vista per il Napoli, pronto a chiudere per il ‘nuovo Kvaratskhelia’: il blitz con maxi offerta beffa le rivali.

Con l’1-1 del Maradona si chiude definitivamente il comunque splendido cammino da record in questa Champions League del Napoli. Che non è riuscito a oltrepassare l’ostacolo Milan.

Nonostante l’apparente assoluta superiorità dei partenopei, la squadra di Pioli si è meritatamente guadagnata l’accesso alle semifinali del trofeo più importante per club. I rossoneri adesso sfideranno l’Inter in un clamoroso Euroderby. Per la compagine campana è dunque ora tempo di mettere anima e corpo sul fronte campionato, al fine di chiudere quanto prima possibile la pratica scudetto.

A tal proposito, dopo il pareggio interno contro il Verona, sarà fondamentale ripartire con una vittoria in casa della Juventus. Un big match che si preannuncia essere ad altissima tensione. Con l’eliminazione dalla Champions si alleggerisce dunque il finale di stagione per il Napoli, che è ora intenzionato a sfruttare queste settimane per portarsi avanti sul fronte calciomercato. A tal proposito, sarebbe già pronto il primo colpaccio a sorpresa della prossima sessione di mercato riguardante il ‘nuovo Kvaratskhelia‘.

Calciomercato Napoli, il ‘nuovo Kvaratskhelia’: arriva dalla MLS

Acquistato lo scorso aprile ed arrivato in estate come un vero e proprio oggetto del mistero, Kvicha Kvaratskhelia ad oggi è probabilmente la più grande rivelazione di questa stagione. Con 14 gol e 16 assist in 35 presenze totali, il classe 2001 è uno degli elementi fondamentali del Napoli di Luciano Spalletti, che ha intenzione di puntare ancora a lungo sull’enorme talento del prodigio georgiano.

Dopo questo incredibile colpo di mercato con ben pochi precedenti, la dirigenza azzurra avrebbe inoltre intenzione di ripetersi a breve. Sì perchè come riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe già in pugno il cartellino di un altro talentuoso 2001. Trattasi di Thiago Almada, trequartista argentino ad oggi militante tra le fila dell’Atlanta United. In questa annata ha già messo a segno 4 gol e 5 assist in appena 6 presenze.

Aurelio De Laurentiis sarebbe dunque pronto a sganciare i 20 milioni di euro richiesti dal club statunitense per Almada, laureatosi peraltro campione del Mondo con l’Argentina nell’ultimo Mondiale di Qatar. Quello dell’ex Velez Sarsfield è un profilo ampiamente sondato anche da Inter e Juventus, che però dovranno con ogni probabilità arrendersi dinanzi all’assalto a sorpresa del Napoli.