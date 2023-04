Offerta pazzesca per Barella: soldi più un giocatore della Juve

Offerta clamorosa per Nicolò Barella, all’Inter potrebbe anche finire un calciatore della Juventus se il centrocampista salutasse.

Campione d’Europa nel 2021, 176 presenze con 19 reti nell’Inter. In questo momento, a 26 anni, Nicolò Barella è senza dubbio uno dei centrocampisti italiani più forti che siano in circolazione. Per questo ha rapito il cuore dei tifosi nerazzurri. Ma anche perché oltre a gol e piedi buoni, Nicolò mette sempre in campo un’elevatissima dose di grinta che là in mezzo non guasta mai. Insomma, è un centrocampista davvero completo.

Come per tutti i migliori calciatori, il rischio è che qualche big europea abbia voglia di spendere un bel po’ di soldi per portare via il beniamino ai tifosi. Su Barella poi il discorso è a parte, perché se l’Inter non dovesse centrare l’obiettivo Champions, probabilmente uno tra lui, Bastoni e Lautaro Martinez dovrebbe quasi necessariamente essere sacrificato. In tanti sperano che non debba essere proprio lui a partire, ma attenzione alle voci.

Addio Barella, offerta folle: c’è una contropartita

Certamente sul sardo ci sono diverse squadre già oggi. Il telefono di Piero Ausilio e di Giuseppe Marotta sono accesi e in attesa di offerte importanti. In caso di proposte irrinunciabili, si sa, chiunque è sacrificabile.

Nicolò Barella è fra i giocatori più attenzionati dalle migliori squadre d’Europa come ad esempio il Liverpool. Ma attenzione perché gli inglesi rischierebbero, secondo quanto raccolto da 90min.com, di essere superati da un’offerta clamorosa. Si tratta del Paris Saint-Germain. Per acquistarlo dalla squadra milanese il centrocampista classe ’97 potrebbero infatti offrire soldi più una contropartita.

I nerazzurri chiederebbero intorno ai 60 milioni di euro per iniziare a ragionare su una possibile cessione di Barella, ma quello che filtra nelle ultime ore è che da Parigi penserebbero ad un’offerta in soldi,più il cartellino del campione del mondo Leandro Paredes. Il classe ’94 in prestito alla Juventus al momento tornerà alla base e quasi sicuramente il PSG si libererà del suo ingaggio. Offrirlo come potenziale pedina di scambio potrebbe essere interessante. La palla allora, passerebbe all’Inter. Che con Paredes potrebbero risolvere il problema regista.

Oltre a Barella, infatti, anche Marcelo Brozovic potrebbe partire. C’è un discorso aperto con il Barcellona, interessato ad acquistare il croato per sostituire Busquets, prossimo all’addio. Paredes sarebbe il sostituto naturale dell’ex Dinamo Zagabria, nonostante una stagione poco esaltante alla Juve. L’argentino è comunque un giocatore importante che, in un contesto diverso da quello allenato da Allegri, potrebbe ancora fare la differenza.