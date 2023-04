Ora il Milan trema: tegola Maignan, tifosi in ansia

Mike Maignan mette di nuovo in ansia i tifosi rossoneri, il portiere non offre solo ottime prestazioni al Milan.

Per alcuni è diventato già uno dei portieri più forti al mondo. Mike Maignan, 27 anni nato nella Guiana francese, sta sicuramente vivendo ora la sua miglior stagione. Tutto questo nonostante 6 mesi out per infortunio. Al ritorno però, ha ritrovato spazio e parate ed ora è uno dei calciatori su cui i rossoneri sperano per ottenere la finale di Champions League.

Maignan, è arrivato dal Lille per soli 15 milioni nell’estate del 2021, ma oggi vale ovviamente molto di più. Il contratto del francese scadrà nel 2026 ed è normale pensare che se dovessero venderlo a breve i rossoneri potranno chiedere una sostanziosa cifra per lui. La società non ha intenzione di privarsene, ma è chiaro che di fronte ad un’offerta irrinunciabile sarà difficile dire no. E la proposta potrebbe arrivare a breve.

Assalto a Maignan, tifosi in ansia: offerta monstre

Il ventisettenne ha giocato solo cinque partite di Champions League in questa stagione ed è stato decisivo: le parate su Kane e Di Lorenzo e il rigore di Kvaratskhelia neutralizzato a Napoli hanno fatto una grande differenza. In campionato, dove il Milan non sta facendo benissimo e rischia di non finire tra le prime quattro, le presenze invece sono state 14 con 15 gol presi.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse squadre estere, così il classe ’95 potrebbe lasciare la Serie A dopo soltanto due anni. Dopo aver giocato con le giovanili del Paris Saint-Germain e poi con il Lille, lascerebbe i rossoneri per giocare forse in Premier League oppure in una grande squadra europea della Bundesliga tedesca.

Le indiscrezioni più insistenti, infatti, lo vedrebbero ricercato da tempo dal Chelsea ma la più clamorosa è quella che parla di un possibile ritorno al PSG, se le prestazioni di Donnarumma dovessero continuare a non convincere.

Le ultime news dall’estero però, vedrebbero Mike Maignan anche nel mirino del Bayern Monaco. Che, a quanto pare, cercherebbe di fare la spesa proprio in Italia. I tedeschi sarebbero intenzionati a soddisfare le richieste milaniste pur di avere già il francese in rosa nella prossima stagione.

La stessa squadra bavarese, che in rosa ha calciatori ex Serie A come De Ligt, Coman e Cancelo, avrebbe infatti chiesto informazioni anche su Victor Osimhen e su Dusan Vlahovic. Maignan potrebbe seguire uno dei due attaccanti in Germania nel prossimo giugno.