Piquè contro Shakira, ora parla anche la suocera: da non credere

Tiene ancora banco il matrimonio finito tra Piqué e Shakira. Dopo mesi è tornata a parlare la madre del calciatore, ex suocera della cantante

Il legame matrimoniale andato distrutto tra Piqué e Shakira non smette di far gossip. D’altronde, una coppia di fama mondiale del calibro dei due personaggi citati non può che alimentare per tanto tempo rumors e notizie.

L’ex Barcellona e la cantante si sono lasciati nel peggior modo possibile, a causa del tradimento di lui con la giovane assistente Clara Marti, ormai anche lei famigerata in tutto il mondo. A fare maggiore scalpore è stata la canzone che Shakira ha dedicato tra le righe all’ex marito e alla sua amante, un singolo che ha permesso alla cantante colombiana di guadagnare milioni e milioni.

Una piccola grande rivincita sotto il punto di vista personale e morale. Shakira aveva forse bisogno di tornare al grande successo mondiale per riprendersi dalle sofferenze inflittole dall’ex marito. Nella telenovela matrimoniale ci sono però diversi attori oltre a Piqué, Shakira e la bella Clara. Un personaggio cruciale è sicuramente la suocera della cantante, nonché madre del calciatore. La signora Montserrat Bernabeu continua a rivestire un ruolo di primo piano nella vicenda intricata.

Dottoressa in carriera, la mamma di Piquè è stata addirittura accusata di aver assecondato il figlio nel tradimento a Shakira. In pratica, era complice di Gerard quando questo incontrava di nascosto Clara Marti. Un fatto che avrebbe anche scatenato una lite seria tra la Bernabeu e Shakira. Se ne sono dette tantissime in questi mesi concitati, ma è intervenuta l’ex suocera in persona a dire la sua.

Divorzio Piqué-Shakira, parla l’ex suocera

Dopo il lungo periodo complicato, Montserrat Bernabeu è tornata a parlare pubblicamente, e lo ha fatto per il programma televisivo TV3 Col-laps. Ci si aspettava un intervento netto della donna sulla questione che ha riguardato il figlio Gerard e l’ormai ex suocera Shakira. Ma nulla di tutto ciò. La dottoressa Bernabeu ha tuonato durante la trasmissione rivendicando il suo lavoro e la sua carriera, lasciando intendere che la sua apparizione fosse completamente legata alla sua professione.

“Come tutti, ho la mia vita professionale e personale. E parlo della mia vita privata solo con chi mi sta intorno. Quando sono al lavoro mi concentro su quello che devo fare e sono il dottor Bernabéu” ha specificato la mamma del calciatore, lasciando intendere che il tema Piqué-Shakira o della sua vita personale non sarebbe stato toccato per nessuna ragione. La donna, come riportato in seguito da La Vanguardia, avrebbe chiesto al programma TV3 Col-laps di non chiederle nulla in merito al divorzio del figlio o alla storia con Chiara Marti, consapevole che qualsiasi commento avrebbe potuto generare titoli fuori contesto, soprattutto sui social.

La Bernabeu ha concluso il suo intervento nella trasmissione assicurando a tutti di essere in forma e pronta a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera dopo che la stampa l’ha oppressa ed angosciata per mesi. Già, perchè non va dimenticato che il nome della dottoressa è apparso spesso sui media dopo che Shakira ha piazzato una strega che guardava verso la sua casa sul balcone della villa Esplugues de Llobregatì, la stessa che condivideva con Piqué prima del divorzio.