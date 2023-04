Scaricato dall’Inter, Lukaku chiude l’affare della Juve

Il calciomercato dell’Inter vedrà, in estate, l’addio di Romelu Lukaku: la Juventus è pronta ad esultare e ringrazia Marotta

La stagione dell’Inter ha appena visto una di quelle svolti che riportano il sorriso sul volto di tutti i protagonisti di questa stagione.

Il 3-3 col Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League permetterà agli uomini di Simone Inzaghi di approdare in semifinale. Lo attende uno storico derby della Madonnina contro il Milan. Mancano circa venti giorni ma Milano è pronta ad infiammarsi. La garanzia è che un’italiana sarà sicuramente protagonista nella prossima finale di contro una tra Real Madrid e Manchester City.

Ma in casa Inter ora come ora, nonostante la stagione possa ancora dire molto, si lavora sottotraccia a quelle che saranno le operazioni di calciomercato. Resta in fortissimo bilico Simone Inzaghi che, salvo miracoli, dovrebbe lasciare il passo ad un nuovo allenatore. In difesa occhio a Skriniar – ormai virtualmente da mesi un nuovo calciatore del PSG – e de Vrij che non ha rinnovato e rimane in scadenza il 30 giugno 2023 con la ‘Beneamata’.

Lukaku in Spagna: assist a sorpresa per la Juventus

Se a centrocampo è il profilo di Marcelo Brozovic a tenere banco, con una possibile partenza dell’ex Dinamo Zagabria, in attacco si parlerà quasi esclusivamente di Romelu Lukaku. L’Inter è stufa delle prestazioni deludenti, ben al di sotto delle aspettative, del centravanti di proprietà del Chelsea, sotto contratto fino al 2026.

Secondo un post su pubblicato su Twitter da RumoreATM, i nerazzurri avrebbero ufficialmente scaricato ‘Big Rom’ che adesso dovrà trovarsi una nuova squadra. Non i ‘Blues’, chiaramente, ma molto probabilmente l’Atletico Madrid. Sì, perchè Diego Simeone è molto affascinato all’ipotesi di allenare il gigante ex United e potrebbe spingere il ds Berta a farsi avanti con una proposta agli inglesi per avere subito Lukaku. La decisione dell’Inter di dire addio all’attaccante e, di conseguenza, quella del ‘Cholo’ di puntarvi, potrebbe finire per far gioire nientemeno che la Juventus. Perchè l’approdo del belga a Madrid finirebbe per riaprire una pista già battuta e ribattuta nelle ultime settimane e che a giugno rischierebbe di concretizzarsi, per la gioia di Massimiliano Allegri.

Parliamo di Alvaro Morata che non ha mai nascosto la sua voglia di tornare definitivamente a Torino, visto anche il contratto con l’Atletico Madrid in scadenza il 30 giugno 2024. Un assist involontario dall’ex Marotta e dallo stesso Simeone che una volta accolto Lukaku, finirebbe per lasciare nel dimenticatoio la punta spagnola pronta a questo punto a rilanciarsi definitivamente, una volta e per tutte, con la casacca bianconera addosso.