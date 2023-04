Schumacher risponde alle domande, poi la tragica scoperta: assurdo!

Su un importante magazine tedesco compare un’intervista a Michael Schumacher: il campione risponde alle domande, ma emerge una verità incredibile che spezza il cuore dei fan.

Passa il tempo, passano gli anni, ma l’amore dei fan di tutto il mondo per Michael Schumacher è ancora più vivo che mai. A dieci anni dal tragico incidente sulle piste di sci di Méribel, sulle Alpi francesi, i tifosi continuano a chiedersi ancora quali siano le sue condizioni di salute.

Una curiosità figlia di una grande passione, di un sentimento sincero di cui qualcuno, a quanto pare, ha deciso di farsi beffe. In questi giorni è apparsa infatti su una rivista tedesca un’intervista straordinaria ed esclusiva all’ex pilota Ferrari, per la prima volta in grado di rispondere a delle domande della stampa. Peccato però che da questa “chiacchierata” con il campione sia emersa una verità agghiacciante che ha fatto gridare allo scandalo.

D’altronde, è davvero inevitabile che ogni cosa riguardante Schumi faccia rumore e scalpore. Sono ormai dieci anni che del grande automobilista non si hanno vere notizie. Il pilota rimase vittima di un incidente il 29 dicembre 2013. Ricoverato d’urgenza in stato semicomatoso, fu sottoposto a una delicatissima operazione neurochirurgica, per poi essere mantenuto in coma farmacologico per diversi mesi.

Nel giugno del 2014 finalmente uscì dal coma e venne dimesso dall’ospedale di Grenoble per iniziare un periodo riabilitativo in una clinica privata, proseguendo da settembre a casa, tra le mura amiche. Questa è l’ultima notizia ufficiale che abbiamo di lui. In quasi dieci anni, la famiglia non ha infatti voluto far trapelare alcuna nulla sulle sue condizioni, mantenendo il massimo riserbo. Almeno fino a oggi. In queste ore è infatti apparsa online un’intervista destinata a rimanere nella storia. Ma non per i motivi più nobili.

L’intervista a Schumacher indigna il mondo intero

La prima domanda in questo faccia a faccia con l’ex pilota è stata un inevitable “come stai”. La risposta, spiazzante e sincera: “La mia vita è completamente cambiata“. Parole che sono apparse sul magazine tedesco Die Aktuelle, che ha voluto regalare, dieci anni dopo, grandi speranze ai tifosi del campione ex Ferrari. Peccato che quelle speranze si siano rivelate solo una grande e inaccettabile presa in giro.

Qualcuno all’interno della redazione ha infatti pensato di divertirsi e di sfruttare l’amore del mondo intero per Schumacher utilizzando un escamotage diabolico per attirare lettori. Così, in prima pagina è finita la notizia dell’intervista, con tanto di foto enorme del grande pilota e un titolo a caratteri cubitali degno del peggiore degli strilloni: “La prima intervista, in esclusiva a livello mondiale“.

Peccato che a parlare non fosse davvero Schumi, bensì un’intelligenza artificiale. A rispondere è stata l’applicazione character.ai, che nell’occasione ha impersonato il pilota, producendo parole capaci di sembrare “ingannevolmente vere” per l’autore dell’articolo. Un giochino giornalistico deprecabile, che ha ovviamente sconvolto il mondo intero, diventando virale e facendo indignare non solo i lettori tedeschi. Così, in poco tempo il caso è diventato mediatico a livello globale, e adesso le conseguenze potrebbero essere devastanti, anche a livello penale, per la testata. E forse sarebbe il caso di andarci giù pesanti con le sanzioni, per evitare che altri possano seguire questo scellerato esempio.