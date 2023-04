Un altro senatore saluta: la Juventus perde i pezzi

Alla fine di questa stagione la Juventus è pronta a salutare un altro dei suoi senatori: il club bianconero sta iniziando a perdere i pezzi

Un altro pezzo importante della storia della Juventus è pronto a fare le valigie per iniziare un’altra avventura. Un duro colpo per i tifosi che sono pronti a salutare un altro loro idolo. A quanto pare la società non ha più intenzione di puntare su di lui a partire dal prossimo campionato.

Tanto è vero che per il ruolo sarebbe già partito un “casting”. A quanto pare anche Massimiliano Allegri avrebbe dato anche il suo “ok” per l’addio. Pronto ad andare via dopo anni in cui si è tolto anche un po’ di soddisfazioni a livello personale. Difficile. Anzi, quasi impossibile che la Juventus possa cambiare idea da un momento all’altro. Nel calcio, però, si sa: le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Anche se, a quanto pare, le idee della dirigenza sono quelle e difficilmente cambieranno.

Juventus, un altro senatore pronto a fare le valigie

L’avventura di Carlo Pinsoglio, dopo sei anni vissuti in bianconero, sta per terminare. L’estremo difensore è un vero e proprio senatore della squadra, oltre ad essere molto stimato anche fra i tifosi bianconeri per il suo attaccamento alla maglia e la sua personalità spiccata (che lo ha reso anche uno dei più legati a Cristiano Ronaldo).

Il suo ruolo da “terzo” lo ha fatto diventare un beniamino dei social network. Un ruolo che non ha mai subito. Anche per lui, però, è arrivato il momento di fare le valigie e magari di provare delle nuove avventura. Il suo contratto è oramai in scadenza (30 giugno di quest’anno). Difficilmente verrà rinnovato come invece accaduto lo scorso anno. Stavolta sarà addio e la società ha già in mente diversi nomi per sostituirlo.

Il calciatore, cresciuto proprio nelle giovanili della ‘Vecchia Signora’, in tutti questi anni ha collezionato solamente cinque presenze (subendo altrettanti gol). Non è assolutamente da escludere che possa continuare questo suo ruolo in un altro club della massima serie la prossima stagione. Così come non lo è il fatto che possa iniziare una avventura all’estero (per il calciatore si tratterebbe della prima in assoluto).

Il nativo di Moncalieri potrebbe essere un altro dei senatori pronto a salutare la truppa bianconera. Dopo gli addii quasi certi di Juan Cuadrado ed Alex Sandro (anche loro in scadenza). Così come la possibile partenza del difensore Leonardo Bonucci e di altri elementi della squadra.