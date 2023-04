Valentina Vignali, relax nella vasca: la coprono solo le bollicine

La cestista nonchè modella e personaggio televisivo ha condiviso coi sui fans uno shooting direttamente da casa sua

Non c’è nulla che, oltre a giocare a basket praticamente da quando è nata, Valentina Vignali non abbia fatto. Testimonial di grandi aziende, conduttrice di programmi televisivi, madrina di eventi sportivi, protagonista di calendari senza veli, shooting fotografici di ogni tipo, rapper. E chi più ne ha più ne metta.

La bellissima atleta nativa di Rimini, tanto per non farsi mancare nulla, ha anche un’intensa attività social. Coi suoi 2,5 milioni di followers su Instagram, la cestista è un’autentica superstar dello show business. Da sempre molto attiva sui suoi profili, dove condivide scatti di ogni tipo – da quelli ‘di lavoro’ a quelli più intimi e talvolta piccanti – Valentina è amata dal grande pubblico. Che conosce per filo e per segno tutte le iniziative e gli spostamenti della romagnola proprio grazie al puntuale aggiornamento sui social che quest’ultima non si dimentica mai di fare. L’ultima perla, una foto nel più intimo degli ambienti di casa, ha letteralmente fatto cadere dalla sedia tutti quelli che non si perdono nulla della sua vita.

Bolle… bollenti per Valentina Vignali: social in tilt

Immersa in una vasca da bagno e coperta da bolle quanto basta per mostrare al pubblico la sua generosa scollatura, Valentina è ormai diventata un autentico sex symbol. Già finalista di Miss Italia nel 2010, nel tempo l’attuale giocatrice della Virtus Pavona si è dedicata anima e corpo alla cura della sua persona.

Non solo dal punto di vsta aletico, favorita com’è dall’essere una sportiva di grande livello, ma anche da quello più strettamente femminile. Da donna con la D maiuscola che fa sognare migliaia, anzi milioni, di persone. Gli estasiati, e talvolta sopra le righe, commenti degli utenti sotto la foto ‘incriminata’ confermano il grande successo che Valentina riscuote verso il pubblico maschile. Ma anche verso quello femminile, come si evince scorrendo i post.

Non sembra esserci una sfida che la bella Valentina non sia disposta a raccogliere con entusiasmo. Assumendo ovviamente il ruolo di protagonista. Non è un caso che a settembre 2019 è stata scelta da 2K Games come nuova testimonial italiana del videogioco sportivo NBA 2K20. A gennaio 2020 ha debuttao musicalmente come rapper con il suo primo singolo Nada, seguito poi da altri brani dello stesso genere musicale. ‘Altezza mezza bellezza’, diceva qualcuno. A noi Valentina sembra bella tutta. E anche brava.