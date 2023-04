Bomba dalla Turchia: Juve attenta, dice sì al Galatasaray

Clamorosa indiscrezione direttamente dalla Turchia: un obiettivo della Juventus avrebbe già detto sì ad un’altra squadra.

Almeno al momento, alla Juventus sono stati restituiti i 15 punti inizialmente tolti dalla giustizia sportiva. Questo significa che per ora la squadra di Max Allegri può sognare in grande, anche se ci sono ancora altri sviluppi ed altre sentenze da tenere in considerazione.

Per ora però, la Vecchia Signora rientrerebbe tra le prime quattro classificate della Serie A e quindi potrebbe decidere di virare su obiettivi importanti anche per quanto riguarda il calciomercato.

Con un arrivo in Champions League ci vorrebbero quindi dei nomi di livello e la Juve non ha mai perso di vista un vecchio pallino. Sembrerebbe ormai agli sgoccioli, l’avventura con il Liverpool di Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, trentunenne attaccante della nazionale brasiliana e con ben 55 presenze e 17 reti in verdeoro. L’attaccante di Marceló ha giocato ad Anfield per otto anni e non è escluso che di fronte ad un’offerta importante, non si lasci convincere per un arrivo in Italia.

Bomba dalla Turchia: Juve, dice sì al Galatasaray

Infatti, a giugno del 2023 scadrà il contratto del classe ’91 che starebbe già ascoltando le offerte più interessanti. Parametro zero di un livello altissimo, i bianconeri ne dovrebbero approfittare, ma non sono certo gli unici ad aver pensato al brasiliano.

D’altra parte, proprio Firmino farebbe al caso dei piemontesi, perché non gioca solo da seconda punta, ma può fare anche da numero 9 a tutti gli effetti. E con un Vlahovic sempre più cercato all’estero, un pensierino è d’obbligo.

C’è un però. Dalla Turchia si legge che Firmino starebbe seriamente pensando di trasferirsi al Galatasaray, squadra che quindi non avrebbe smesso di collezionare stelle. Al momento, nella squadra giallorossa, vi sono già volti noti come Lucas Torreira, Dries Mertens, Nicolò Zaniolo, Juan Mata e Mauro Icardi e potrebbe arrivare a questo punto, anche un ex Liverpool. Chissà però che una sua firma, non liberi in estate proprio Icardi, altro vecchio pallino dei bianconeri.

Intanto, secondo ajansspor.com, il presidente Duygun Yarsuvat vorrebbe completare la rosa, dando al tecnico della sua squadra, un numero di nomi importanti adeguato su cui contare. Anche perché il Galatasaray dovrebbe affrontare la prossima Champions League ed aggiungere un calciatore del calibro di Firmino sarebbe davvero importante. Non ne sarebbe scontento il tecnico, Okan Buruk e di certo sembrerebbe che non lo sia il brasiliano. Infatti, sempre stando alle fonti turche, l’ormai ex dei Reds accetterebbe anche perché vuol esser certo di giocare titolare nella sua prossima squadra.