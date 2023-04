Cassano, scoppia la polemica: l’ex compagno lo sbeffeggia sui social

Dopo il passaggio del turno da parte dell’Inter contro il Benfica, un ex compagno di squadra prende in giro Antonio Cassano per i suoi pronostici sbagliati

I quarti di finale di Champions League hanno regalato all’Italia un derby milanese alle semifinali, che si disputa per la prima volta dal 2003. Il Milan ha raggiunto infatti il penultimo atto della massima competizione europea dopo la vittoria nel doppio confronto con il Napoli (1-0 a San Siro, 1-1 al Maradona), mentre l’Inter ha eliminato la sorpresa Benfica dopo lo 0-2 in Portogallo e il 3-3 casalingo.

Quest’ultimo risultato, in particolare, ha stupito molti, che ritenevano le Aquile favorite. Tra questi l’ex calciatore Antonio Cassano, che ha indossato, tra le altre, proprio la maglia nerazzurra per una sola stagione tra 2012 e 2013. Nel suo consueto intervento alla Bobo TV, programma condotto su Twitch da Christian Vieri, Fantantonio si era infatti dimostrato scettico sulle possibilità di passaggio del turno per i nerazzurri.

Inter, Materazzi risponde a Cassano: “Così fai la fortuna di Ventola”

Nel corso della trasmissione il barese aveva infatti pronosticato un successo dei lusitani, dicendo: “Il Benfica fa un calcio meraviglioso, fa paura a tutti. Gioca molto meglio dell’Inter e passerà. Io spero che la mia squadra vada avanti, ma io analizzo. Il Benfica è solido, gioca meglio ed è propositivo: molto meglio dell’Inter. Se uno dice che l’Inter è molto più forte del Benfica chiedo: in base a che cosa?”.

Parole che hanno scatenato tantissime reazioni sul web, in particolare da parte di utenti che non apprezzano le opinioni, spesso controverse, dell’ex attaccante, e che hanno colto l’occasione per prenderlo in giro sui social media. Uno di questi è stato Marco Materazzi, che ha detto la sua con una storia su Instagram.

L’ex difensore, compagno di squadra di Cassano in Nazionale in particolare durante il deludente Europeo del 2004, ha infatti riportato le parole dell’opinionista, facendo riferimento ai continui disaccordi e scambi di battute tra lui e Nicola Ventola, altro ospite fisso della Bobo TV e compagno di squadra durante gli anni all’Inter, squadra nella quale l’ex attaccante ha militato, con qualche parentesi in prestito, tra il 1998 e il 2004.

La divertente risposta di Matrix, campione del mondo con la maglia azzurra nel 2006, è stata: “Antonio, così fai la fortuna di Nicola Ventola, che dice sempre il contrario di quello che dici te e ci prende sempre”.