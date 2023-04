Clamoroso in Serie A: fuori dalla prossima Champions League

La grande stagione europea delle italiane può creare una situazione assurda: una big della nostra Serie A potrebbe rimanere fuori dalla prossima Champions League anche con il quarto posto.

L’Italia chiamò. Dopo anni di stenti e sofferenze, la Serie A ha preso nuovamente possesso delle competizioni europee, complici alcuni sorteggi in molti casi non proprio sfavorevoli. Delle dodici squadre arrivate in semifinale nelle tre manifestazioni UEFA, la Champions, l’Europa e la Conference, ben cinque appartengono alla nostra Serie A.

Un dato incredibile che porta l’Italia a sognare addirittura di poter avere il prossimo anno non quattro ma cinque squadre qualificate in Champions. Un vero sogno, che potrebbe però collegarsi a un paradosso davvero assurdo: esiste il rischio concreto che la quarta piazza in campionato possa non bastare per ottenere il pass per la competizione più importante al mondo.

Incredibile ma vero: per una tra Juventus, Roma, Milan, Inter, Atalanta e forse anche Lazio, potrebbe profilarsi la più grande delle beffe. Tutta colpa dell’exploit straordinario delle italiane nelle due competizioni europee principali, la Champions e l’Europa League. C’è una particolare combinazione di incastri, difficile ma non impossibile, che renderebbe infatti sostanzialmente inutile il quarto posto nel nostro campionato.

Certo, un’ipotesi del genere è davvero al limite dell’assurdo. Dovesse realizzarsi, vorrebbe comunque dire che le italiane hanno continuato a fare benissimo in Europa. Arrivati a questo punto, però, nulla è davvero impossibile e vale la pena prendere in considerazione ogni ipotesi.

Italiane in Champions: chi resta fuori?

Facciamo il punto della situazione. Per qualificarsi alla Champions League 2023/24 le italiane hanno tre possibilità: vincere la Champions (cosa possibile solo per Milan e Inter), vincere l’Europa League (Juventus e Roma sono ancora in corsa) o chiudere il campionato tra le prime quattro. L’ultima di queste ipotesi potrebbe però cadere, improvvisamente, qualora dovesse concretizzarsi un’ipotesi clamorosa.

Al momento sarebbero qualificate per la prossima Champions – oltre al Napoli che ha già quasi aritmeticamente ottenuto il pass (gli bastano tre punti) -, la Lazio, la Juventus e la Roma. Se però una tra Inter e Milan, ad oggi fuori dai primi quattro posti, dovesse vincere la Champions, otterrebbe la qualificazione di diritto come quinta italiana.

Fin qui uno scenario difficile ma tutto sommato “normale”. Quello che farebbe saltare il banco sarebbe un’eventuale vittoria di Juventus e Roma dell’Europa League con contemporaneo scivolamento al di fuori dei primi quattro posti. Per capire bene questa eventualità, proviamo a fare un esempio concreto e immaginiamo questa classifica finale in campionato: Napoli primo, Lazio seconda, Juventus terza, Milan quarto.

In questo caso, se le vincitrici di Champions ed Europa League fossero rispettivamente l’Inter e la Roma, le cinque qualificate italiane sarebbero Napoli, Lazio, Juve, Inter e Roma, con una clamorosa esclusione della quarta in classifica, non essendo possibile per nessuna nazione avere sei squadre in Champions. Un’ipotesi che ovviamente varrebbe anche invertendo le posizioni di Juve, Roma, Milan e Inter. Insomma, sarà anche un’ipotesi complicata, se non irrealizzabile, ma oggi come oggi anche un paradosso del genere deve essere tenuto in considerazione. Fermo restando che i tribunali sportivi potrebbero ancora una volta ribaltare ogni scenario. Ma questa è un’altra storia.