Decisione pazzesca di una Big assoluta: è stato cacciato!

Aggiornamenti importanti dopo la pesante eliminazione in Champions League: il club è pronto ad un vero e proprio restyling dopo aver cambiato da poco l’allenatore.

Una eliminazione inaspettata dopo un cammino immacolato nelle prime 8 partite di Champions League. Una stagione tranquilla e senza intoppi per il Bayern Monaco prima dell’esonero di Nagelsmann che ha cambiato le sorti di un’annata che poteva regalare due-tre titoli ai bavaresi.

L’avvicendamento tra Nagelsmann e Tuchel ha soltanto peggiorato la situazione di un Bayern in pieno controllo in campionato e che ore si ritrova a fare a sportellate con il Borussia Dortmund per conquistare nuovamente la Bundesliga. Poi l’eliminazione in Coppa di Germania contro il modesto Friburgo e, infine il ko in Champions League contro il Manchester City. Risultati che non sono piaciuti alla dirigenza bavarese che ora pensa ad un vero e proprio restyling anche dirigenziale.

Calciomercato Bayern Monaco, futuro in bilico per alcuni dirigenti

Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic e l’amministratore delegato del Bayern Monaco Oliver Kahn sono stati i promotori del cambio della guardia con un nuovo allenatore che non ha portato i frutti sperati, buttando, di fatto, alle ortiche, quanto costruito da Nagelsmann in stagione.

Una stagione tormentata, con diversi problemi all’interno della rosa (ultimo su tutti l’episodio che ha visto protagonisti Mane–Sane negli spogliatoi) e che potrebbe portare al licenziamento di una figura decisamente importante nell’organigramma societario. Secondo la Bild, potrebbe essere proprio Oliver Kahn… ma al termine della stagione.

Ci sono delle discussioni interne con il futuro dell’ex portiere bavarese appeso ad un filo. Come rivelato dalla Germania, uno dei possibili sostituti dell’amministratore delegato potrebbe essere un’altra vecchia conoscenza del Bayern Monaco: Phillip Lahm, attuale direttore generale di Euro 2024, che si svolgerà in Germania. L’ex capitano potrebbe prendere il posto di Kahn nelle prossime settimane.

Servirà invertire un trend negativo in questo ultimo scorcio di stagione in cui il Bayern Monaco dovrà fare tesoro degli errori fatti e centrare quantomeno il titolo di campione di Germania. Sei giornate al termine della regular season. I bavaresi sono in testa al campionato con due lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund e sette sull’Union Berlino terzo. Magonza, Herta Berlino, Werder Brema, Schalke 04, Lipsia e Colonia, in rapida successione. Sei avversari assolutamente alla portata per una squadra ricca di qualità, talento ed esperienza come i bavaresi.