Derby anche sul mercato: Milan-Inter per il gioiello del Bologna

A quanto pare non si affronteranno solamente sul terreno di gioco per la semifinale di Champions League. Milan ed Inter sono pronte a rendersi protagoniste anche in ottica calciomercato

Rossoneri e nerazzurri, a quanto pare, stanno seguendo con molta attenzione uno dei gioielli del Bologna di Thiago Motta. Il felsineo, in questa stagione, si sta comportando davvero molto bene e sta sbalordendo tutti. In estate ci sarà un assalto tra le due squadre che faranno di tutto per acquistare l’atleta.

Bisogna fare molto presto però visto che il calciatore in questione è entrato nella lista dei desideri anche di altre squadre. Sia italiane ma soprattutto estere che monitorano la situazione con particolare attenzione. Il Bologna è avvisato: questa estate potrebbero arrivare moltissime offerte per uno dei loro diamanti.

Milan e Inter, non solo Champions: sarà derby anche sul mercato

Tutti pazzi per Stefan Posch. Il terzino austriaco, al suo primo anno in Serie A, sta sbalordendo davvero tutti. Non la dirigenza felsinea che ci ha visto giusto dall’Hoffenheim. In estate si verificherà il riscatto dalla società tedesca per una cifra di 10 milioni di euro.

La sua valutazione aumenterà sicuramente nei prossimi mesi (si parla già di 25 milioni per il costo del suo cartellino). Come riportato in precedenza sul terzino destro sono piombate un bel po’ di squadre estere (Premier League, Liga e Bundesliga) che lo hanno segnato nella lista dei calciatori da acquistare assolutamente.

Stesso discorso vale anche per Milan ed Inter che sono rimaste a dir poco incantate dalle sue ottime prestazioni. In particolar modo lo stesso Pioli che lo ha avuto come avversario la scorsa settimana al Dall’Ara dove ha fornito un delizioso assist per il gol di Sansone dopo neanche 40 secondi di gioco dall’inizio del match. Stesso discorso vale anche per Inzaghi che lo vorrebbe per la prossima stagione. Il classe ’97 è un terzino destro, ma all’occorrenza può giocare anche come centrale di difesa. Molto felici soprattutto coloro che lo hanno puntato per la loro squadra del Fantacalcio.

Fino a questo momento della stagione ha collezionato 23 presenze ed ha trovato la rete in ben 5 occasioni e fornito ai suoi compagni di squadra 2 assist. Non male per un calciatore che è alla sua prima esperienza in Serie A. Si è ambientato a dir poco alla grande. Come riportato in precedenza, però, le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate. Rossoneri e nerazzurri sono pronte a darsi battaglia anche in ottica calciomercato. Il laterale austriaco è pronto a volare in una big la prossima stagione.