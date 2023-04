Il lato A ‘fuoriesce’, la canottiera di Wanda è minuscola

La showgirl argentina, sempre sulla cresta dell’onda, continua a deliziare i fans con degli shooting che evidenziano le sue forme

Oltre 16 milioni di followers. Da sempre donna di successo nello spettacolo e madre di famiglia con 5 figli, avuti dalle relazioni con l’ex attaccante, tra le altre, di Barcellona e Milan Maxi Lopez (2) e con Mauro Icardi, l’attuale marito. Con cui tra l’altro ha sfiorato il divorzio a causa dell’infedeltà coniugale dell’attaccante – a cui poi sarebbe seguita anche una ‘scappatella’ di Wanda – con la China Suarez.

Tutto rientrato, la showgirl ora è serena. Anche il rapporto con l’ex marito Maxi Lopez, con il quale fu protagonista di un burrascoso divorzio nel 2013, ora è ricomposto. I due sono stati avvistati, ed ovviamente immortalati dai paparazzi, in compagnia dei tre figli, in un noto centro commerciale in Argentina, appena tre mesi fa.

Tutto procede bene insomma, come appare evidente anche dalle tantissime foto postate quotidianiamente dalla bella Wanda sui suoi profili. Splendente e spigliata nella conduzione di Masterchef Argentina, programma che ha anche ospitato la presenza dell’ex giocatore dell’Inter, Wanda è sempre molto attiva sui social. Una sorta di secondo lavoro per la sudamericana, che non manca di aggiornare il mondo sulla sua vita privata, e su quella professionale, attraverso una serie infinita di scatti.

Wanda Nara esplosiva: lato A in evidenza

Prorompente, seducente, bollente: scegliete voi l’aggettivo che rende al meglio l’idea di donna che avete di Wanda Nara. La cui bellezza, al di là delle speculazioni fatte sul suo conto, è davvero innegabile. È stupefacente come la conduttrice si tenga così in forma nonostante i 5 figli avuti, tutti prima dei 30 anni.

Da sempre protagonista di scatti che definire sensuali è dire poco, l’argentina ha voluto condividere con i suoi fans i dubbi a proposito di cosa avrebbe cucinato per cena. Questa è la didascalia d’accompagno all’ultima foto postata su Instagram. Che però fa pensare a tutto tranne che al cibo…

Le forme esplosive della showgirl non sono ormai un mistero per i milioni di fans che non si perdono uno scatto, un selfie o una campagna pubblicitaria che sia di una delle donne più chiacchierate del web. L’ultimo shooting è stato particolarmente apprezzato dai followers, che hanno invaso il profilo dell’argentina con commenti estasiati e, talvolta, un po’ troppo spinti. Non sorprende che, nonostante le accuse, le ripicche, le bugie e le minacce di far finire la loro relazione, Mauro Icardi non riesca proprio a staccarsi da lei.