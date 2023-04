🔥 “Inutile commentare”: Napoli-Milan, è ancora polemica nelle ultime ore

C’è ancora grande amarezza per l’eliminazione del Napoli dalla Champions League. La polemica, però, non si è fermata: tifosi scatenati nelle ultime ore.

Un’eliminazione cocente, che ovviamente sta facendo discutere. Il Napoli si è arreso sotto i colpi di un Milan che ha saputo tenere botta, soffrire quando gli azzurri si sono fatti sotto, per poi colpire al momento opportuno. E cosi i rossoneri hanno portato a casa la vittoria all’andata, poi il pareggio allo Stadio Diego Armando Maradona che di fatto non è servito per portare la partita ai tempi supplementari. Il Napoli è stato così eliminato ‘brutalmente’ dalla squadra di Stefano Pioli, anche perchè le polemiche non sono state di certo poche.

L’arbitraggio, in entrambi i match, è stato al centro dell’attenzione mediatica. Nella partita di andata l’arbitro Kovacs, infatti, è stato bacchettato e non poco dai tifosi azzurri ma anche dagli addetti ai lavori. Quella che è sembrata una vera e propria variazione del metro di giudizio, infatti, ha tratto qualche giocatore in inganno, o almeno questa è la versione della piazza partenopea. E cosi l’espulsione di Anguissa, il giallo per Kim che ha portato alla squalifica in quanto diffidato.

Napoli-Milan, non si ferma la polemica: Del Genio lancia la frecciata

Poi c’è stato il match di ritorno che ha visto un episodio in particolare che ha scatenato le polemiche. Il fallo di Leao su Lozano, infatti, ha fatto esplodere i tifosi sui social. Un intervento che l’arbitro Marciniak non ha ritenuto di dover punire con il calcio di rigore, decisione che ha fatto ovviamente infuriare i tifosi del Napoli. Cosi c’è stata una larga protesta sui social, ed anche nei salotti televisivi sono stati diversi i giudizi negativi in relazione a questo specifico episodio.

A parlare di questo è stato anche Paolo Del Genio, che ha fatto partire il suo commento legandolo ad un altro episodio accaduto proprio in queste ore. Il profilo ‘TikTok’ ufficiale della Champions League, infatti, ha postato un video che ritrae proprio quell’intervento di Leao, andando ad enfatizzare ed elogia. Tantissimi i commenti di protesta anche in quest’occasione da parte di tifosi del Napoli e non solo.

Cosi sono scattate le parole di Del Genio attraverso ‘Facebook’: “I complimenti dell’UEFA a Leao per il fallo da rigore su Lozano, spiegano tutto. Inutile commentare. Abbiamo avuto sempre ragione”, le parole del giornalista di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.