Kessie e Frattesi giocheranno insieme: affare super in Italia

I due centrocampisti nella prossima stagione potrebbero giocare nella stessa squadra: arriva l’indiscrezione.

Il calciomercato, lungi dall’essere al momento la priorità di ogni club, è comunque sempre al centro dei pensieri degli addetti ai lavori. Durante la prossima finestra ci sarà da lavorare sodo pur di accontentare le rispettive guide tecniche.

E il motivo è presto detto: la volontà primaria è quella non solo di tornare competitivi in campionato, ma anche di confermare quanto di buono fatto in questa stagione al di fuori di esso. Infatti, malgrado i risultati altalenanti in Serie A, l’Europa è stata una manna dal cielo per una serie di club italiani che hanno trovato lì le risorse finanziarie per sostenersi. Il momento non è facile ma il calciomercato potrebbe aprire a diversi e interessanti scenari.

Inter, doppio colpo a centrocampo ma a una condizione

E proprio l’Inter è una delle squadre più ondivaghe di questa stagione avendo sorpreso tutti in Champions League e deluso in campionato. Dopo la vittoria ai quarti contro il Benfica e il raggiungimento delle semifinali contro il Milan, la dirigenza interista ha intenzione di voler ristrutturare la rosa in vista di una stagione di “tagli forzati” dal punto di vista soprattutto degli ingaggi.

Alla fine l’addio di Skriniar è da vedere in questa ottica, ma non sarà l’unico. Appare chiaro ormai che Marotta e Ausilio abbiano intenzione di vendere uno dei pezzi pregiati della rosa che ha un mercato non di poco conto. Marcelo Brozovic potrebbe essere il prossimo pezzo forte da sacrificare per avere nuove risorse finanziarie da investire.

La conferma arriva dal giornalista Rudy Galetti che, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha confermato che l’Inter valuterà le offerte in arrivo per il nazionale croato. Brozovic ha dalla sua un ricco e vasto mercato avendo dimostrato negli anni di essere uno dei migliori nel suo ruolo da tuttofare in mezzo al campo.

Piace a tantissimi club e Galetti per questo non esclude il suo addio: “Brozovic? L’Inter valuterà tutte le offerte in arrivo, anche se in merito ci sono tanti punti di domanda“, afferma il giornalista sportivo. “Qualora il croato dovesse lasciare Milano, allora la società punterebbe su due profili come Kessie e Frattesi, ma la lista dei calciatori seguiti è molto lunga”.

Galetti lancia la bomba affermando che è convinto che con i soldi della cessione di Brozovic la società nerazzurra punterebbe su due profili che conoscono molto bene il campionato italiano come quelli di Kessie e Frattesi, rispettivamente centrocampisti di Barcellona e Sassuolo.