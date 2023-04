Napoli, che batosta: ora De Laurentiis trema davvero

Il Napoli adesso rischia grosso. Difficile la situazione, attenzione alle prossime importantissime partite.

Brutta situazione per il Napoli Primavera. Il match casalingo con il Verona, valido per la 28ma giornata del campionato Primavera 1, termina con una sconfitta.

Un 1-3 a domicilio siglato da Cazzadori, Bragantini e Balde, che gettano il Napoli in un mare di guai.

A nulla è servita la rete di Sahli al 92′ minuto che aveva regalato qualche speranza agli azzurri. Il minuto dopo arriva la rete di Balde che chiude il match.

Un vero e proprio scontro salvezza, con il Napoli a 31 punti ed un Verona ora salito a 40.

Dopo soli 6 minuti arriva il gol di Cazzadori che sblocca la partita al 21′ arriverà il raddoppio firmato Bragantini. Molte le occasioni per gli uomini di Frustalupi che, tuttavia, non riescono a fare gol.

Prima con Marchisano, poi con Spavone e infine con Gioielli, il primo tempo è giocato bene dal Napoli che, tuttavia, si ritrova sotto 2-0 all’intervallo.

La ripresa è un forcing totale del Napoli che tenta in ogni modo di arginare la difesa scaligera. Ci prova prima Marchisano, poi Giannini, Poi Sahli. Tantissime occasioni per gli azzurri anche con Koffi e Iaccarino.

Al 92 minuto arriva il gol della speranza di Sahli. La sua incornata riapre la partita a 3 minuti dalla fine. Dopo soltanto un minuto, però, il subentrato diao Balde chiude il match.

Napoli Primavera, la zona retrocessione si avvicina: occhio alle prossime partite

Napoli in enorme difficoltà, adesso.

Reduce da una bella vittoria in trasferta contro l’Udinese, la zona retrocessione si avvicina sempre di più.

Mancano ancora 6 partite contro Sampdoria, Milan, Juventus, Fiorentina, Empoli e Inter. le prossime due, con Sampdoria e Milan saranno di fondamentale importanza per continuare a sperare in una salvezza evitando il play-out. In caso contrario, gli uomini di Frustalupi affronteranno, per come è adesso la classifica, l’Atalanta.

Due pareggi in questa stagione contro i bergamaschi, entrambi 0-0 sia in trasferta che a Napoli.

Attenzione quindi al percorso degli azzurri. Se da un lato la prima squadra sta facendo una stagione straordinaria, dall’altro i ragazzi di Frustalupi sono in enorme difficoltà.