Napoli, il big verso l’addio: la destinazione è impensabile

Notizie di mercato decisamente inaspettata. Il big del Napoli valuta l’addio: la sua destinazione è decisamente impensabile.

Con la stagione 2022/23 che ancora deve finire, è però già tempo di speculazioni. Il Napoli, dopo questo campionato, ha attirato le attenzioni di molti. Non è un caso che i suoi pezzi pregiati siano da tempo sulle prime pagine dei giornali, additati come possibili grandi colpi del prossimo calciomercato.

Sono tante le big europee che, ad esempio, hanno messo gli occhi su Victor Osimhen, ma anche altri protagonisti della stagione azzurra hanno il loro destino incerto. Dal Messico poi arriva la notizia di una clamorosa scelta che potrebbe prendere Hirving Lozano. L’attaccante messicano difficilmente rinnoverà il contratto con il Napoli alle stesse cifre attuali. Secondo Fox Sports Mexico, Lozano potrebbe quindi laciar scadere il suo contratto, declinare ogni offerta di rinnovo, è guardarsi intorno.

L’intenzione, o meglio il sogno, del Chucky, secondo quanto riportano i colleghi messicani, sarebbe quella di un ritorno al PSV Eindoven. Il club che l’ha lanciato nel grande calcio, dal quale il Napoli l’ha acquistato nel 2019 per la cifra non bassa di 38 milioni di euro, sarebbe l’obiettivo di Lozano, che preferirebbe questa soluzione rispetto alle offerte che sta ricevendo dalla Liga e dalla Premier. Il Napoli però non si farebbe trovare impreparato e starebbe pensando già al sostituto.

Napoli, se Lozano non rinnova pronto l’assalto ad Asensio

Sempre secondo i media messicani, il Napoli avrebbe già preventivato un addio di Lozano. Gli azzurri avrebbero infatti già individuato il sostituto del messicano. Un nome che certamente potrebbe far scaldare, e di molto, l’entusiasmo dei tifosi. Stiamo parlando di Marco Asensio. Il classe ’96 del Real Madrid è anche lui in scadenza e quasi certamente non rinnoverà.

La sua presenza sul mercato dei parametro zero è quindi una vera e propria occasione che non solo il Napoli è pronto a cogliere. Su Asensio infatti la concorrenza è tanta. C’è il Milan, che già la scorsa estate ci aveva provato, ma anche il Borussia Dortmund.