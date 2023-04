Non tutti sorridono: tripla bocciatura al Milan

Finale di stagione ricco di impegni per il Milan. I prossimi match saranno decisivi per alcuni calciatori rossoneri che potrebbero essere ceduti dopo un’annata deludente

Un anno dopo, stesso finale di stagione rovente per il Milan. Dalla volata Scudetto di dodici mesi fa alla semifinale di Champions League che si intreccia con la lotta per il terzo-quarto posto in campionato, piazzamento fondamentale per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Un obiettivo quest’ultimo che si è ulteriormente complicato per gli uomini di Pioli con i 15 punti di penalizzazione restituiti alla Juventus in attesa di un nuovo giudizio sul caso plusvalenze. Tempi lunghi per il nuovo verdetto. Intanto, il Milan si è ritrovato al quinto posto a -3 dalla Roma avversaria nello scontro diretto di sabato 29 aprile all’Olimpico.

L’impegno contro i giallorossi sarà uno dei match clou che attendono il Milan nella parte finale di campionato in cui i rossoneri dovranno affrontare, tra le altre, anche la Lazio e la stessa Juventus. Con il doppio Derby di Champions all’orizzonte, Pioli sarà costretto a un inevitabile turnover, uno scenario quest’ultimo che si prospetta piuttosto critico considerato il rendimento altalenante delle secondo linee rossonere. Tra queste ci sono calciatori che potrebbero essere ceduti nella prossima sessione di calciomercato.

Milan, tre possibili cessioni: il club deciderà a fine stagione

Ha decisamente deluso le aspettative dei tifosi, Divock Origi. Acquistato dal Liverpool a parametro zero, l’attaccante belga ha segnato finora solo due gol con poche presenze da titolare e tanti (troppi) spezzoni di partita nel quale non è riuscito a incidere.

L’ultimo, nel match di ritorno di Champions con il Napoli nel quale Origi ha commesso un errore anche in copertura lasciandosi sfuggire Di Lorenzo nell’azione che ha portato al tocco di braccio di Tomori e al rigore di Kvara poi parato da Maignan. Il belga, legato al Milan da un quadriennale da 3.5 milioni a stagione, potrebbe ancora avere mercato in Premier League. Nel caso di una buona offerta, la sua cessione non è affatto da escludere con l’opportunità per il Milan di ottenere anche una discreta plusvalenza.

Riflessioni inevitabili anche per Charles De Ketelaere. Anche con il Bologna, il belga non è riuscito a incidere e ha fallito l’ennesima occasione in una stagione finora da dimenticare con zero gol e un assist. Il Milan ha speso 30 milioni per prenderlo dal Bruges. Difficile, al momento, rientrare dell’investimento ma sempre dalla Premier potrebbe esserci qualche club munifico disposto a investire su De Ketelaere anche se il Milan, con tutta probabilità, gli concederà un’altra chance.

Cessione certa per Yacine Adli. Una presenza da titolare per l’algerino (contro il Verona a ottobre) poi una serie ininterrotta di panchina che si è interrotta con i sette minuti giocati contro la Fiorentina a marzo. Da allora un altro mese di mancato utilizzo per Adli per il quale il Milan potrebbe valutare una cessione in prestito magari in un club di Serie A disposto a dargli spazio. Quello che non gli ha concesso Pioli dopo un ottimo pre campionato.