Roma, la festa è doppia: sta per firmare una Stella

La Roma ha raggiunto le semifinali di Europa League eliminando il Feyenoord, ma c’è anche un’altra buona notizia: è vicina una firma importante.

I giallorossi proseguono il loro cammino europeo dopo il doppio confronto molto intenso contro gli olandesi, ma c’è anche altro per cui essere soddisfatti.

Il cammino della Roma in Europa League prosegue: i giallorossi hanno rimontato l’1-0 subito in Olanda vincendo 4-1 in casa ai tempi supplementari. In semifinale andrà in scena un doppio confronto contro il Bayer Leverkusen: José Mourinho, dunque, ritroverà Xabi Alonso da avversario dopo averlo allenato ai tempi del Real Madrid. L’altra semifinale, invece, metterà di fronte Juventus e Siviglia: c’è la possibilità di vedere una finale tutta italiana. Si respira un clima carico di entusiasmo dalle parti di Trigoria, ma c’è anche un’altra buona notizia che riguarda il futuro della rosa.

Roma, ottima notizia per Mourinho: firma in arrivo

Il match di ritorno contro il Feyenoord è stato carico di emozioni. La Roma è passata in vantaggio grazie al gol di Spinazzola, ma gli olandesi hanno pareggiato all’80’ con Paixao: all’89’, però, Dybala ha riportato avanti i giallorossi grazie ad un super gol che ha mandato la sfida ai supplementari. La squadra di Mourinho ha poi preso il largo: El Shaarawy e Pellegrini hanno fatto esplodere di gioia l’Olimpico chiudendo la partita sul 4-1.

Notte di festa dunque per i tifosi romanisti, che ora sognano il bis europeo dopo la vittoria della scorsa Conference League. Per loro, però, c’è anche un altro motivo per cui essere felici. Prima di Roma-Feyenoord, infatti, è stata confermata una notizia molto importante: Chris Smalling firmerà il rinnovo di contratto.

Il difensore inglese era in scadenza di contratto, ma negli ultimi giorni è stata raggiunta l’intesa che lo porterà ad indossare la maglia giallorossa almeno fino al 2025. Si tratta di una mossa fondamentale per la Roma: Mourinho punta fortemente sull’ex Manchester United, che da quando è arrivato in Serie A ha ritrovato lo stato di forma degli anni migliori. L’ufficialità è attesa a breve, ma secondo Sky Sport il giocatore avrebbe già firmato.

Ora Smalling sogna di alzare al cielo un altro trofeo con la Roma: per riuscirci, però, dovrà prima fermare il Bayer Leverkusen. I tedeschi possono contare su un reparto offensivo molto talentuoso con giocatori come Hlozek, Wirtz o Diaby: si prospetta dunque un confronto molto intenso che metterà a dura prova il reparto arretrato di Mourinho.