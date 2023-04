Ronaldo rischia una tragedia: mondo del calcio col fiato sospeso

Cristiano Ronaldo rischia davvero grosso: nuovi guai per lui, è una vera e propria tragedia. I fan sono sconvolti

Il 2023 di Cristiano Ronaldo non è stato fin qui memorabile. L’attaccante, reduce dalla delusione mondiale con il suo Portogallo, dicendo addio alla possibilità di vincere il titolo iridato nella sua carriera, ha iniziato una nuova avventura nell’Al Nassr.

Addio, quindi, al grande calcio europeo, alla Champions League per l’ultimo grande contratto della sua vita. In verità il lusitano, rescisso il suo accordo con il Manchester United anche per i rapporti tesi con Ten Hag, ha scelto l’Arabia perché letteralmente ricoperto d’oro. Un ingaggio da fantascienza che lo ha convinto a sposare il calcio mediorientale, di certo per nulla attraente.

Ben 11 gol in 11 gare per CR7 che sta lasciando il segno vista anche la mediocrità di quel torneo. Per il lusitano, però, non sono mancati momenti complessi. In primis i rapporti tesi con Rudi Garcia; addirittura una frattura insanabile con il tecnico francese che è costata la panchina all’ex allenatore della Roma. Insomma, proseguono i suoi problemi con gli allenatori in un finale di carriera davvero turbolento.

Cristiano Ronaldo rischia grosso: guai con la giustizia per il portoghese

E come se non bastasse, Cristiano Ronaldo ora rischia guai anche giudiziari. Tutta colpa dei nervi saltati durante l’ultimo derby di Riyad, tra il suo Al Nassr e l’Al Ittihad. I tifosi avversari hanno insultato l’attaccante per tutta la gara con tanto di riferimenti a Leo Messi.

Evidentemente troppo per il lusitano che ha risposto con un gestaccio decisamente volgare, allusivo agli organi genitali maschili. Una vera e propria caduta di stile che non è certo passata inosservata ma che, anzi, ha creato un vespaio di polemiche. L’avvocato Nouf bin Ahmed su Twitter ha già annunciato che presenterà una petizione al Ministero Pubblico dell’Arabia Saudita contro Ronaldo per l’arresto e l’espulsione dal Paese.

“Non seguo lo sport – ha spiegato Nouf bin Ahmed – ma è un delitto la condotta di Ronaldo, che viene punita con l’arresto e l’espulsione dalla Nazione se commesso da un cittadino straniero. E’ un atto indecente” ha attaccato l’avvocato.

Un polverone si è sollevato in seguito al gesto ed alle azioni di Nouf bin Ahmed; secondo fonti dell’Al Nassr, il portoghese avrebbe ricevuto un colpo durante l’incontro. Insomma, la situazione è davvero controversa e sembra proprio che il rischio di dover lasciare il Paese sia altissimo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e se soprattutto il Ministero saudita accoglierà il reclamo di Nouf bin Ahmed.