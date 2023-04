Sarah Felberbaum, che rivelazione sulla mamma di De Rossi: cos’ha nascosto

Sarah Felberbaum e la rivelazione su sua suocera. Per la prima volta la nota attrice parla della sua vita privata, arrivando a toccare gli aspetti più intimi.

Una bellezza delicata, figlia di madre inglese e padre americano. Per Sarah Felberbaum un esordio, giovanissima, come modella e già a vent’anni le prime esperienze in tv. Alle spalle numerose ed importanti esperienze televisive al punto che ognuno la può immaginare in diversi ruoli.

Per alcuni è il volto indimenticabile di Agnese Ristori in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, per altri è Livia Burlando, la storica fidanzata dell’allora giovane commissario Salvo Montalbano, nella serie Il giovane Montalbano. Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione d’Italia, su Rai Uno andrà in onda il film tv Tina Anselmi – Una vita per la democrazia.

Il volto della grande politica, partigiana e prima donna ministro della Repubblica Italiana sarà quello di Sarah Felberbaum. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, l’attrice italiana ha parlato di questa sua ultima fatica televisiva e di come sia stata orgogliosa di interpretare un così grande personaggio della nostra storia politica: “Mi sarebbe piaciuto essere lei, ma non ho un quarto della sua forza“, queste le sue parole riportate da oggi.it.

Sarah Felberbaum e la confessione su sua suocera

L’intervista al noto settimanale è stata anche l’occasione per andare a scavare nella vita privata di Sarah Felberbaum. Oggi l’attrice di origini britanniche è felicemente sposata con l’ex campione della Roma Daniele De Rossi. Dalla loro unione sono nati due figli, Olivia e Noah. Immediatamente dopo la nascita del suo secondo figlio è però sopraggiunto il momento più difficile della sua vita.

Dopo il parto Sarah Felberbaum ha ripreso immediatamente a lavorare. Non era nemmeno passato un mese dalla nascita di Noah. Forse troppo presto. Ha iniziato a soffrire di problemi alimentari. “A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo. L’unica che se ne è accorta e me lo ha detto è stata mia suocera“. Proprio lei, la mamma di suo marito. Nel doloroso racconto del momento più difficile della sua vita Sarah Felberbaum non ha certo dimenticato di parlare di Daniele De Rossi.

Nella difficoltà lui c’è sempre stato, una presenza fondamentale nel lungo percorso verso la guarigione. “Daniele è l’amore della mia vita…lui è solido, centrato“. Ora davvero sembra che il peggio sia passato. E la sera del 25 aprile, Festa della Liberazione d’Italia, Olivia e Noah saranno in prima fila sul divano di casa De Rossi. C’è mamma Sarah in tv nel ruolo di Tina Anselmi. E allora che lo spettacolo abbia inizio.