Zaira, il leggins fa sudare freddo: spettacolo piccante

Zaira Nara elegantissima e seducente come suo solito, la sorella di Wanda è sempre una garanzia: spettacolo indimenticabile

Per molti, il nome di Wanda Nara è naturalmente una garanzia, quando si parla di fascino e sensualità esplosivi e senza confini. Del resto, l’imprenditrice, modella e showgirl argentina è diventata una delle icone assolute in giro per il mondo e sui social con i suoi scatti, che ormai sono graditissimi anche ben al di là dei suoi appassionati di calcio. Ma non bisogna dimenticare che Wanda ha anche una sorella altrettanto affascinante.

Zaira Nara è stupenda e capace di infiammare la platea del web. Anche lui, sorella minore di Wanda (c’è un anno di differenza tra le due) è ormai molto conosciuta. Zaira del resto non è certo un volto nuovo, per i frequentatori di vecchia data dei social e non solo per loro. Parliamo pur sempre di colei che una decina d’anni fa era stata inserita in una lista tra le 50 donne più sexy del mondo.

Zaira Nara, un capolavoro senza fine: scegliere tra lei e Wanda a volte è davvero difficile

Modella molto nota in Argentina e personaggio estremamente in vista, con l’andare del tempo ha guadagnato visibilità anche alle nostre latitudini. C’è qualche differenza tra lei e Wanda dal punto di vista estetico, ma anche la figura di Zaira è ugualmente sinuosa e intrigante. Forse meno incontenibile ed esplosiva, ma non per questo meno degna di nota, anzi.

La 34enne ha quasi 5 milioni e mezzo di followers sparsi su Instagram e sa attirare l’attenzione anche in momenti in cui apparentemente non decide di cavalcare troppo la provocazione e la sensualità. La classe si vede anche da questi particolari.

E infatti le basta uno scatto in leggings e di spalle per raccogliere like e commenti entusiasti. L’immaginazione viaggia in ogni caso, quando siamo di fronte ai suoi scatti, che riscuotono sempre un certo successo. La sensazione è che in vista dell’estate, quando la rivedremo fare coppia con sua sorella, non mancheranno certo momenti veramente indimenticabili. Basta aspettare, di solito le attese da parte delle sorelle Nara non vengono deluse.