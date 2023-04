Altro che Nagelsmann: il Chelsea chiude per il nuovo allenatore

Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Aggiornamenti importanti dall’Inghilterra in merito alla questione.

Cambi giornalieri e costanti in casa Blues: dopo l’esonero di Tuchel e quello di Potter, il Chelsea ha nominato fino al termine della stagione Frank Lampard. L’ex centrocampista è una soluzione temporanea con il Chelsea a caccia di un nuovo tecnico e un nuovo progetto tecnico.

La posizione in classifica complica i piani dei Blues per la prossima stagione con il Chelsea che vorrebbe comunque giocare le coppe Europee ma, i recenti risultati ottenuti, alimentano i malumori in una piazza che merita sicuramente altri palcoscenici.

Calciomercato Chelsea, in pole un allenatore

Capitolo allenatore, chi prenderà il posto di Lampard? Julian Nagelsmann non diventerà il nuovo allenatore del Chelsea. Dopo diversi colloqui tra le parti, il tecnico, esonerato da poco dal Bayern Monaco, non ha dato la sua disponibilità. Nelle prossime ore continueranno i contatti tra Pochettino e il Chelsea con i Blues che non hanno ancora preso una decisione sul nuovo allenatore e con l’ex PSG al momento in pole.

Mauricio Pochettino si prepara ad iniziare una nuova esperienza in panchina dopo l’esonero con il PSG. Secondo quanto riferito dai tabloid inglese, il Chelsea ha individuato proprio nell’allenatore argentino il giusto tecnico per ripartire dopo una stagione fallimentare. Si tratta di una grande chance anche per l’ex Tottenham con la dirigenza londinese a lavoro per trovare l’accordo con il nuovo tecnico.

Mauricio Pochettino è il candidato numero per la panchina del Chelsea che saluterà Lampard a fine stagione. L’ex PSG e Tottenham, in passato nel mirino anche della Serie A, ha voglia di ritornare in panchina e i Blues rappresentano una grande opportunità per il rientro in grande stile. In passato si era parlato molto di un interesse del Barcellona, ma ora la Premier League si candida ad essere la prossima tappa della carriera dell’allenatore che nelle ultime stagioni ha vissuto più bassi che alti.

Naturalmente non c’è solo Pochettino tra le idee per la panchina dei Blues. I londinesi hanno depennato le opzioni tedesche e spagnole (Nagelsmann e Luis Enrique) e potrebbero ragionare anche su un’altra possibilità. Da vedere cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine Mauricio Pochettino riuscirà ad insidiarsi sulla panchina del Chelsea.