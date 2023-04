Assist all’Inter: “Qui sono la terza scelta, voglio andarmene”

Il terzino vuole giocare di più e non intende più occupare un posto in panchina: un messaggio chiaro all’Inter.

Il mercato dell’Inter non è un tema all’ordine del giorno per Beppe Marotta e Piero Ausilio. Ma appare chiaro che in queste ore si sta cominciando quantomeno a sondare qualche nome per la prossima stagione. Poi durante la prossima estate si valuterà come meglio agire in termini economici.

L’Inter necessita di ristrutturare la rosa non tanto per l’inefficienza di quella attuale quanto per alcuni buchi di bilancio che il proprietario Steven Zhang intende risolvere per evitare il peggio. Pertanto, il mercato offre un’ottima opportunità per attuare qualche cessione di lusso in modo da ricavarne un discreto guadagno. Ci sono tanti nomi che probabilmente lasceranno l’Inter a fine stagione, mentre altri arriveranno a Milano con il compito di aprire un ciclo.

Inter, serve un colpo sulla fascia: occasione Mazraoui

Chiaramente molto importante sarà vedere come andrà il resto della stagione. Qualora si dovesse conquistare la Champions League (ipotesi remota ma a questo punto non impossibile) o finire fra le prime quattro in Serie A, è molto probabile che Simone Inzaghi resti a Milano. Al netto dei risultati scialbi in campionato, ha dimostrato in Europa di essere un allenatore concreto e vincente.

Per tale motivo occorrerà un grande nome soprattutto nel caso in cui Denzel Dumfries dovesse lasciare l’Inter. Il primo sulla lista dei nerazzurri è quello di Noussair Mazraoui, terzino in forza al Bayern Monaco, che tuttavia ha già espresso la voglia di lasciare la Bundesliga dove non ha decisamente lasciato il segno.

L’ex terzino dell’Ajax era arrivato a Monaco con tutti i più buoni auspici: avendo come guida tecnica Julian Nagelsmann, un allenatore noto per il suo rapporto simbiotico con i giovani, era sicuro di aver compiuto la scelta giusta per compiere il grande salto. Poi con il passare delle giornate, e dopo l’addio dello stesso ex Lipsia, il ragazzo che ha tanto impressionato con il Marocco agli ultimi Mondiali ha giocato sempre meno: in questa stagione ha collezionato 20 presenza di cui soltanto 10 dall’inizio.

Insomma, troppo poco per un terzino ambizioso e per questo – come riporta 90min – gli agenti del calciatore sono impegnati a trovare una soluzione. Oltre a Newcastle, Manchester United, Arsenal, West Ham e Borussia Dortmund, ci sarebbe anche l’Inter. Se Dumfries dovesse andare in Premier League (c’è l’interesse anche dell’Aston Villa), la pista che porta al marocchino diventerebbe molto concreta. C’è già il benestare di Achraf Hakimi, ex interista e compagno di Nazionale dell’ex Ajax.