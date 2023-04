Emma Raducanu, la foto vale l’attesa: più bella di così non si può

La tennista britannica, rimasta senza profilo Intsagram per qualche ora, è poi tornata più bella che mai: la reazione dei fans

Reduce dall’ennesima sconfitta al primo turno nel torneo WTA 500 di Stoccarda, Emma Raducanu ha avuto dei problemi anche per quello che concerne uno dei suoi hobby preferiti, ovvero l’attività social. Con oltre 2,5 milioni di followers su Instagram la bella britannica di origini cinesi e romene è infatti popolarissima sul web. Al di là delle sue imprese sportive di cui, negli ultimi mesi, non si vede neppure l’ombra.

Per problemi non meglio specificati, il nuovo volto della British Airways, nonchè già testimonial della Porsche e di tante altre grandi aziende, è rimasta senza profilo Instagram per qualche ora. Qualcuno aveva anche maliziosamente avanzato l’ipotesi di un’uscita dal social per protesta, considerando le innumerevoli critiche di cui la tennista è stata fatta ggetto negli ultimi tempi per i suoi scarsi risultati sul campo.

Altri hanno invece pensato che si potesse trattare di una sorta di provocazione, come a dire “Ora esco da Instagram, vediamo se vi manco“, dovuto agli stessi motivi. Del resto con il numero incredibile di seguaci che può vantare, è normale che possa esserci una corrente più critica di altre sul terreno della Raducanu atleta rispetto a quello della ‘Emma bellezza da ammirare’.

Raducanu è tornata: ed è più bella che mai

Quello che conta è stato constatare la reazione dei fans: sconforto totale. Emma ha ormai abituato i suoi tifosi ad un’attivià praticamente quotidiana su Instagram. Una sparizione di diverse ore aveva messo tutti in allarme. Quando poi la vincitrice degli Us Open del 2021 è tornata in molti hanno pensato che sia valsa la pena attendere con ansia il suo ritorno: Emma è più bella che mai nella sua nuova foto profilo.

Tutto rientrato quindi, e ‘pace’ fatta coi fans. Che forse hanno sbollito la rabbia per l’ennesima figuraccia della loro beniamina, eliminata a Stoccarda in 59′ da Jelena Ostapenko. Che le ha rifilato un 6-2 6-1 che non ammette discussioni. Pazzesca l’involuzione dell’atleta britannica, che prima del torneo occupava la posizione numero 77 del ranking WTA.

Continuando di questo passo, Emma potrebbe ben presto uscire dalle prime 100 posizioni. Se ciò accadesse prima di Wimledon, la tennista sarebbe costretta a passare dalle qualificazioni, col serio rischio di non accedere al tabellone principale del torneo di casa. Uno smacco personale che potrebbe avere delle serie ripercussioni anche sulle milionarie partnership sottoscritte dall’atleta. E dunque sulla sua immagine di tennista di successo.