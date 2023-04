Firmino, niente Juve e Roma: tridente da sogno con due ex Serie A

Il centravanti, corteggiato da Juve e Roma, ha fatto un’altra scelta. Che beffa per Allegri e Mourinho

È stato per anni il numero 9 dei Reds. Il partner perfetto per Salah e Mané, con cui aveva formato un tridente da sogno. Mai uomo da valanghe di gol, ma preziosissimo assist-man, nonchè attaccante dotato di un’intelligenza tattica fuori dal comune, Roberto ‘Bobby’ Firmino sembra aver esaurito la sua magica esperienza in quel di Liverpool.

Nel corso degli ultimi anni, dapprima con l’arrivo di Diogo Jota poi con quelli, in rapida successione, di Luis Diaz, Darwin Núñez e Cody Gakpo, il reparto offensivo si è fatto affollatissimo. Persa un po’ per strada la brillantezza degli anni d’oro, il centravanti brasiliano ha pagato soprattutto a livello psicologico il non esser considerato da Klopp un titolare inamovibile alla stregua dell’egiziano e del senegalese, fin a quando quest’ultimo non è stato ceduto al Bayern. Il contratto in scadenza nel giugno del 2023 poteva (ed è stato) un ottimo test per verificare la centralità del verdeoro nel progetto del club. Il mancato accordo sul rinnovo la dice lunga sulle sensazioni che già albergavano nella testa dell’attaccante: è finita. Addio Liverpool. Uno dei più succosi parametri zero presenti sul mercato può accasarsi grats altrove. A Juventus e Roma non è parso vero.

Firmino sceglie il giallorosso turco: Juve e Roma beffate

Già corteggiato gli anni passati, ma legato ancora contrattualmente al club britannico, il centravanti sudamericano è sempre stato un pallino delle società italiane. Irraggiungibile per anni, Firmino ora è diventato un obiettivo plausibile, considerando la gratuità del suo traferimento relativamente al cartellino. Resta il problema dell’ingaggio, un po’ fuori portata per bianconeri e giallorossi. Soprattutto perchè c’è già chi è piombato sul giocatore con un’offerta concreta. Che potrebbe stimolare la fantasia del brasiliano.

Secondo infatti indiscrezioni riportate dal portale turco ‘Ajansspor.com‘, il Galatasaray pigliatutto starebbe facendo sul serio per il calciatore. Col campionato già ben indirizzato a proprio favore, il club turco può programmare il prossimo ambzioso mercato con anticipo. Dopo il colpo Zaniolo messo a segno a gennaio, e dopo aver piacevolmente constatato come Mauro Icardi sia tornato ad essere quella macchina da gol ammirata in Italia, la proprietà vuole mettere a segno un altro colpo top.

Firmino è il profilo in grado di far sognare i tifosi. E di dare finalmente un respìro internazionale al club, che il prossimo anno potrebbe verosimilmente giocare la Champions League. Un biennale a cifre importanti: questo è ciò che i giallorossi di Turchia avrebbero sottoposto all’attenzione dell’entourage del calciatore. Juve e Roma possono solo sperare che Firmino dica ‘no’. E poi eventualmente ripartire all’assalto del 31enne brasiliano.