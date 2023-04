Intreccio Muriqi-Juventus: Allegri ha un nuovo bomber

La Juventus vicino ad una clamorosa svolta in attacco: ecco chi sarà il nuovo bomber per il prossimo anno

La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata ad un ultimo sforzo per chiudere nel migliore dei modi una stagione fatta di alti e bassi.

Dopo aver staccato il pass per le semifinali di Europa League, resta da conquistare la finale di Coppa Italia con l’Inter oltre a mettersi già al lavoro per l’anno prossimo. Ed in particolar modo, il calciomercato estivo rappresenterà uno spartiacque fondamentale per capire le future ambizioni della ‘Vecchia Signora’. L’intreccio con Vedat Muriqi, e non solo, è dietro l’angolo. Perchè pure l’Atletico Madrid di Simeone pare possa assumere un ruolo importante nelle prossime decisioni dei bianconeri.

Gli spagnoli durante la prossima sessione di calciomercato potrebbero, di fatto, dimostrarsi una grande alleata per la Juventus di Massimiliano Allegri. Perchè tra le priorità di Diego Simeone per rinforzare la squadra spagnola resta, in primissima fila, la firma di un nuovo attaccante. Secondo le ultime voci i ‘Colchoneros’ starebbero pensando ad un ex giocatore della Serie A per accontentare il tecnico argentino. Si tratta di Vedat Muriqi, 28enne kosovaro che con il Maiorca ha raggiunto un livello prestazione di primissimo livello.

Juve, arriva grazie a Muriqi: Allegri gongola

L’ex Lazio, infatti, ha segnato 13 gol (una rete ogni 183′) e firmato 3 assist vincenti, nelle 28 apparizioni tra campionato e coppe con il Maiorca. I Colchoneros potrebbero quindi farsi avanti per portarlo a Madrid a fine stagione, già a giugno.

L’account Twitter ‘JuananCV’, poi, sostiene come il giocatore sarebbe decisivo sotto porta arrivando a segnare 23-25 reti stagionali a Madrid, diventando un beniamino dei tifosi dell’Atletico con Iaspas come alternativa. Una decisione che, inevitabilmente, chiuderebbe del tutto lo spazio ad Alvaro Morata se gli spagnoli decidessero di percorrere effettivamente questa via. L’ex centravanti del Real, dopo il prestito biennale a Torino, è tornato alla corte di Simeone e nonostante un ottimo rendimento sotto porta, sembra non rappresentare più una priorità per i ‘Colchoneros’. Il tecnico argentino ed il ds Berta starebbero quindi pensando ad una cessione, il prossimo giugno.

Morata è in scadenza nel 2024 e se non dovesse partire subito, rischierebbe di salutare a zero lasciando la società iberica con un pugno di mosche in mano. Una situazione che, come detto, può far felice Allegri e la Juventus che non hanno mai smesso di sperare nel ritorno di Morata. Un ritorno che, a questo punto, si registrerebbe a condizioni decisamente favorevoli per la ‘Vecchia Signora’. Un via libera che, da Torino, sperano possa costare circa 15 milioni: cifra decisamente alla portata per uno dei pupilli del ‘Conte Max’.