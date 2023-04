Kvara sbaglia, l’ex non perdona mai: la statistica è disarmante

Kvaratskhelia ha fallito un “sanguinoso” calcio di rigore, l’ex invece non sbaglia mai: ecco l’impietosa statistica

Kvicha Kvaratskhelia, campione in campo e fuori dal campo, si è pubblicamente scusato per l’errore dal dischetto che fa frustrato le velleità, quantomeno, di prolungare ai supplementari il return match, al “Maradona”, dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

Con i rossoneri in vantaggio per 1-0 per effetto del comodo tap in di Olivier Giroud su assist di Rafael Leao, a dieci minuti dalla fine del match, il georgiano ha avuto la possibilità di pareggiare su calcio di rigore (per fallo di mano di Tomori). Purtroppo il 77 azzurro ha sbagliato, consegnando così il passaggio del turno ai rossoneri. La parità è stata ristabilita troppo tardi con Osimhen, quando ormai era troppo tardi. Per Kvara è l’ennesimo errore dal dischetto dopo quello all’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht. Chi, invece, non sbaglia mai è un ex azzurro.

Simone Verdi non sbaglia mai dal dischetto

Anche se è sfumata quella che sarebbe stata una storica semifinale nella più prestigiosa competizione europea, nessun tifoso, neanche quello più deluso e furibondo, se l’è sentita di gettare la croce addosso al georgiano.

D’altronde, sarebbe sbagliato e ingeneroso nei confronti del classe 2001 che per otto mesi ha deliziato il popolo azzurro trascinando a suon di guizzi, gol, assist e dribbling il Napoli e Napoli a un passo dal sogno tricolore. E, poi, come canta il maetro Francesco De Gregori, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Ma è chiaro che l’ex Rubin Kazan dovrà lavorare tanto per migliorare in questo importante fondamentale.

In quel di Verona c’è invece un ex Napoli che si sta dimostrando un vero e proprio maestro dei calci di rigore. Si tratta di Simone Verdi, il quale ha dato il la all’importante vittoria dell’Hellas contro il Bologna. Per lui, come scrive Opta Paolo, è stato il settimo rigore calciato e realizzato in Serie A. Non sbaglia mai e questo è un aspetto da evidenziare. Una statistica davvero impressionante per l’ex Napoli e Torino che sta provando a rilanciare per l’ennesima volta la sua carriera in quel di Verona. Kvaratskhelia intanto sta trascinando gli azzurri al terzo Scudetto della loro storia dopo 33 anni: ha tutto il tempo e il modo per migliorare sui rigori e diventare implacabile anche dagli undici metri. Per adesso i tifosi azzurri possono accontentarsi dei suoi gol, dei suoi assist e dei suoi dribbling ubriacanti.