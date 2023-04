Napoli, sfida totale con la Juventus: obiettivo comune sul mercato

Napoli e Juventus non si sfidano solo in campo, ma anche sul mercato: i due club condividono lo stesso obiettivo insieme all’Inter

Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena una partita importantissima tra Napoli e Juventus. Se i partenopei dovessero vincere questa partita e con la Salernitana, e la Lazio non vincere al Meazza contro l’Inter, ci sarebbe l’aritmetica vittoria dello scudetto. Un momento atteso per trentatré anni dalla città e dal club. Non sarà semplice, tuttavia, vincere in casa della Juve: l’unico a riuscirci fin qui è stato Maurizio Sarri nella stagione 2017/18, mentre lo stesso Spalletti è l’altro ad aver fatto punti con l’1-1 della scorsa stagione.

Oltre alla sfida sul campo, Napoli e Juventus potrebbero darsi battaglia anche sul mercato. I due club, infatti, condividono lo stesso obiettivo per la prossima estate insieme all’Inter. Si tratta di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica già qualche anno fa finito nel mirino delle big della Serie A. Stavolta l’occasione potrebbe essere giusta, visto il contratto in scadenza tra pochissimi mesi.

Napoli, Juventus e Inter vogliono Grimaldo

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Napoli, la Juventus e l’Inter vogliono ingaggiare Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e non rinnoverà con il Benfica. Non sarà semplice ingaggiarlo, perché su di lui ci sono anche Bayer Leverkusen e Nizza. I partenopei su quella fascia hanno Mathias Olivera e Mario Rui ed è molto complicato che possano fare un investimento di portata alta dal punto di vista dell’ingaggio, a meno che non ci siano delle novità sul portoghese.

Grimaldo si è messo in bella mostra con la maglia del Benfica in questa stagione, che è arrivato fino ai quarti di finale di Champions League. Il suo agente è lo stesso di Denzel Dumfries e potrebbe favorire l’operazione con l’Inter. Molto dipenderà anche dalla commissione per il procuratore, come ogni affare a parametro zero. Il terzino spagnolo sarà uno dei pezzi pregiati per il prossimo mercato e, dunque, alla corsa per accaparrarselo ci sarebbe anche il Napoli.