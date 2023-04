Ranking Uefa, clamoroso sorpasso: cambia la Champions League per le italiane

Cambia tutto per le italiane in Europa: sorprasso nel Ranking UEFA, c’è una clamorosa novità

Una stagione così non era neanche lontanamente immaginabile. Dopo anni di difficoltà, a parte la finale di Europa League dell’Inter nel 2020 e ancora prima la semifinale di Champions League della Roma nel 2018, il calcio italiano è tornato a fare la voce grossa in Europa.

Inter e Milan tornano a sfidarsi in una semifinale della competizione europea di maggior prestigio dopo vent’anni. Ma, diversamente da quella lontana stagione, le squadre italiane hanno fatto il pieno anche negli altri tornei internazionali. In Europa League la Roma e la Juventus sono approdate in semifinale mentre in Conference League la Fiorentina è entrata di prepotenza tra le prime quattro.

Una stagione di questa portata, con cinque squadre qualificate in semifinale, è un unicum nella storia del nostro calcio. Un risultato sensazionale, che consente all’Italia di compiere un corposo balzo in avanti nel Ranking UEFA. Grazie a questi straordinari risultati il nostro calcio può avere la certezza di portare quattro squadre in Champions League sia nella stagione 2023-2024 che in quella successiva. Un traguardo significativo che in una prospettiva a breve e medio termine può permettere un rilancio definitivo ad alti livelli del nostro calcio.

Italia protagonista in Europa: come cambia il Ranking UEFA

Molto meno bene di noi se la passano in Francia. Tutte le squadre francesi impegnate nelle coppe europee sono state eliminate e la Ligue 1 è l’unico campionato nazionale di alto livello che non è riuscito a portare almeno un proprio club alle semifinali.

Non solo, ma ora il calcio transalpino corre seriamente il rischio di perdere un posto in Champions a partire dalla prossima stagione. Per una serie di calcoli già delineati, nel caso in cui gli olandesi dell’AZ Alkmaar dovessero conquistare la Conference League, a partire dal prossimo anno solo la squadra vincitrice della Ligue 1 avrebbe l’accesso diretto ai gironi di Champions.

Il successo dell’AZ Alkmaar farebbe guadagnare all’Olanda un ulteriore posto in Champions League. In sintesi, tre squadre dell’Eredivisie avrebbero la possibilità di disputare la più importante competizione europea per club a partire dalla prossima stagione. Il passo in avanti del calcio oranje andrebbe dunque a scapito di quello transalpino che porterebbe direttamente ai gironi di Champions League solo la squadra campione di Francia, mentre la seconda classificata della Ligue 1 sarebbe costretta a passare per le forche caudine dei play off.