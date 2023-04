Rottura definitiva: non giocherà più con l’Inter, è addio

La rottura, a quanto pare, è definitiva: il calciatore non indosserà mai più la maglia nerazzurra fino al termine della stagione

Il tecnico Simone Inzaghi è estremamente deluso visto che avrebbe voluto puntare molto volentieri su di lui, soprattutto in vista di queste ultime partite che mancano (tra campionato, Champions League e Coppa Italia).

La rottura, tra le due parti, è definitiva. Ancora qualche altro mese e poi il calciatore e la società si saluteranno per sempre. Con il dispiacere enorme da parte dei tifosi che lo consideravano un vero e proprio idolo. Del suo addio a fine anno non si tratta affatto di un mistero. Già da tempo infatti è stato confermato il suo addio. Questa volta, però, è arrivata anche la conferma che il giocatore non metterà più piede in campo da qui a fine stagione. Il modo peggiore per dirsi addio dopo così tanto tempo…

Inter, adesso l’addio è certo: a fine stagione farà le valigie

Ed il motivo è fin troppo evidente (oltre che importante). Stiamo parlando di Milan Skriniar che ha concluso, con un po’ di anticipo, la sua esperienza in nerazzurro. La sua ultima apparizione con la maglia della ‘Beneamata’ è datata 14 marzo, quando ha disputato gli ultimi 10 minuti della sfida pareggiata contro il Porto in Europa.

Da quel momento in poi non si è più visto, anche perché lo slovacco continua ad avere problemi alla schiena non indifferenti. Tanto è vero che, negli ultimi giorni, si è dovuto sottoporre ad una importante operazione chirurgica. L’intervento endoscopico al rachide lombare è riuscito perfettamente. A comunicarlo la società nerazzurra con una nota ufficiale. Il calciatore si è operato in Francia (precisamente alla “Clinique du Sport” di Merignac), proprio il suo prossimo paese. Non è una novità il fatto che l’ex Sampdoria abbia trovato un accordo con il Paris Saint Germain.

Ricordiamo che non ha firmato il rinnovo di contratto e si è accordato con il club di Al-Khelaifi a parametro zero. Il giocatore resterà fermo per un paio di mesi, giusto il tempo di ritornare in vista della preparazione per la prossima stagione con la sua nuova squadra. Dopo sette anni si sta per concludere la sua esperienza in Italia. Un anno a Genova, dove si è imposto alla grande attirando l’attenzione proprio dei nerazzurri. Sei anni, invece, proprio con l’Inter che lo hanno fatto crescere ancora di più facendolo diventare uno dei migliori difensori centrali al mondo.