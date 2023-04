“Terribile”, colpo di scena Lukaku: cos’è successo in queste ore

Inter, clamoroso colpo di scena Romelu Lukaku: “Terribile”. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo nelle ultime ore

L’Inter non trova pace. Neanche dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League (dove sfiderà il Milan). Involontario protagonista è Romelu Lukaku, sempre più croce che delizia dei tifosi della “Beneamata”.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha restituito per adesso i 15 punti di penalizzazione alla Juve. Questo ha fatto precipitare i nerazzurri al sesto posto in classifica e quindi fuori dalla prossima Champions League. Ma c’è un altro controverso verdetto che agita ulteriormente le acque in casa Inter, con l’attaccante al centro delle polemiche. Una stagione travagliata la sua, fra infortuni e gol sbagliati. Adesso un’ulteriore beffa. La Corte d’Appello della Figc ha infatti confermato la squalifica di Lukaku che salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Gary Lineker non ci sta e difende Lukaku

L’attaccante nerazzurro è stato espulso nel concitato finale del match d’andata, all’Allianz Stadium, per il duro faccia a faccia con alcuni bianconeri dopo la sua plateale e polemica esultanza (dito sulla bocca a zittire i tifosi bianconeri che lo avevano bersagliato di insulti razzisti per tutto il match) a seguito della trasformazione del rigore, all’ultimo minuto, che ha fissato il punteggio sull’1-1.

Due pesi e due misure, dunque, visto che lo spicchio dello stadio bianconero da cui provenivano quei beceri insulti, dopo essere stato chiuso per un turno di squalifica, è stato “graziato” e, di conseguenza, sarà aperto già in occasione del big match di stasera della 31esima giornata tra i bianconeri e il Napoli.

Una decisione, quella della Corte d’Appello Federale sulla squalifica di “Big Rom”, che fa discutere non solo nel nostro Paese ma anche all’estero. Gary Lineker, ex bomber della Nazionale inglese (è stato capocannoniere ai Mondiali di Messico ’86, quelli, per intenderci, della “mano de Dios” e del “gol del secolo“) e ora apprezzato commentatore, l’ha stigmatizzata bollandola come “terribile” in quanto, come argomenta in un tweet, “L’unica persona punita è l’uomo che ha ricevuto l’abuso razzista“.

L’ex attaccante del Tottenham non è nuovo a prese di posizione contro il razzismo. Per qualche settimana non ha preso parte alla storica trasmissione della BBC “Match of the day” per aver paragonato il governo britannico per la sua retorica sui migranti al regime nazista. Ma a seguito della levata di scudi dei suoi colleghi commentatori (ex calciatori) e analisti, che si sono dimessi in segno di solidarietà con l’ex attaccante, la BBC è stata costretta a fare marcia indietro reintegrandolo, non prima però di farsi promettere da Lineker una maggiore cautela nella sue esternazioni a sfondo politico.