Un altro colpo nerazzurro: Galliani chiude a 10 milioni

Il Monza di Galliani continua a puntare in alto: occhi su un campione nerazzurro, fiore all’occhiello della prossima campagna acquisti per tentare di conquistare un posto in Europa.

Che il Monza di Galliani e Berlusconi facesse sul serio ce n’eravamo accorti un po’ tutti. Dopo aver impiegato una o due stagioni di troppo per trovare la storica promozione in Serie A, il club brianzolo è partito fortissimo quest’anno, con un progetto molto italocentrico e con una rosa in grado di conquistare con tranquillità la salvezza. Un gran risultato, certo.

Ma è solo l’inizio, e le ambizioni della proprietà sono ben altre. Se il patron, in attesa di guarigione, aveva dichiarato già poco tempo fa di voler puntare addirittura allo scudetto, più verosimilmente il prossimo step di crescita sarà la qualificazione a una coppa europea. Obiettivo non così irraggiungibile e che sarà decisamente più alla portata con un mercato adeguato. Per questo Galliani ha iniziato a lavorare alacremente, alla ricerca di colpi in grado di far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. Colpi come un altro grande campione nerazzurro.

Accostare nomi illustri, grandi giocatori con un curriculum importante, a una squadra che solo in questi anni si sta affacciando sul grande calcio, non deve più sorprenderci. Il Monza ci ha già abituati in passato a non badare al proprio blasone. La scorsa estate aveva ad esempio portato in Brianza un ex interista campione d’Italia come Ranocchia (poi costretto al ritiro), e un campione d’Europa come Pessina. Non proprio due sconosciuti.

E a quanto pare il “condor” Galliani starebbe pianificando un’altra campagna acquisti di questo tenore. Occhi puntati su giocatori nel pieno della propria carriera, con molta esperienza e qualità da big europea. Profili come quello di un grande cannoniere nerazzurro, che in questi ultimi anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza in Serie A e addirittura in Champions League.

Il Monza di Galliani fa sul serio: nel mirino Muriel

Il nuovo nome sul taccuino dell’esperto dirigente brianzolo è Luis Muriel. In attacco servono evidentemente rinforzi alla rosa di Palladino, che forse con un centravanti più prolifico del buon Petagna avrebbe già potuto puntare all’Europa.

Per questo motivo il grande obiettivo per la prossima estate potrebbe essere un calciatore come Luis Muriel, reduce da una stagione molto complicata all’Atalanta ma dalle qualità immense, capace fino allo scorso anno di andare a segno con una frequenza spaventosa, degna dei più grandi attaccanti d’Europa.

Un nome importantissimo in cerca di rilancio, a scadenza tra un anno e valutato circa 10 milioni dalla Dea. Profilo perfetto per tentare quell’assalto all’Europa che è nel cuore e nei pensieri della premiata ditta Galliani-Berlusconi. Il problema, per poter mettere a segno un colpo del genere, sta però nella concorrenza. Su Muriel ci sarebbero infatti anche le sirene di altre squadre importanti, top club di Serie A che potrebbero mettere sul piatto non tanto un contratto migliore a livello di ingaggio, quanto l’accesso alla prossima Champions.

A quanto pare anche la Roma avrebbe infatti messo gli occhi sull’attaccante colombiano. Dovesse centrare la qualificazione alla “coppa dalle grandi orecchie”, dire di no alla squadra di Mourinho diventerebbe difficile per qualunque calciatore. Resta quindi una situazione da monitorare. Ogni possibilità è ancora aperta. Quel che è certo è che Galliani punta in alto, e manterrà le promesse. Il Monza è pronto a diventare una grande realtà del nostro calcio. Le big tradizionali sono avvisate.