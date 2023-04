Venezia ai piedi della Gregoraci: calze bollenti

La bellezza è sempre quella: Elisabetta Gregoraci è una sicurezza e con quelle calze lascia ammirare gambe da urlo.

Oggi è una conduttrice e showgirl molto ammirata, ma sappiamo tutti che la meravigliosa Elisabetta Gregoraci iniziò la sua carriera da modella. Per forza, con quel fisico da urlo che si ritrova, l’italiana non poteva che essere scelta come indossatrice per tantissimi anni e dai migliori marchi di moda del mondo. Ed ancora oggi la meravigliosa calabrese fa perdere la testa ai fan.

A dirla tutta è proprio lei che continua a non fermarsi sui social, facendo girare la testa ai follower con il suo corpo da urlo. Su Instagram è protagonista assoluta con quasi 2 milioni di followers, è attivissima sia per scopi puramente professionali (come shooting e sponsorizzazioni) ma anche con post ironici e di vita. Ma la cara Elisabetta è molto di più che solo estetica: è molto dolce e simpatica, come mostra quando capita in tv e anche nelle Stories che pubblica. Ed anche per questo motivo, oltre alla bellezza, che è così molto amata dai su0i fans, tantissimi uomini ma anche tante donne. L’ultima foto che ha pubblicato, nella splendida Venezia, su Instagram ha fatto letteralmente esplodere il social.

Calze bollenti: Elisabetta Gregoraci sexy!

Elisabetta Gregoraci ha 43 anni ed è ancora in pienissima forma, come si può ben vedere dalle foto che pubblica. La classe ’80 ha lo stesso corpo di sempre ed è davvero bellissima.

Sono passati gli anni ma l’effetto che fa vedere la meravigliosa ex moglie di Flavio Briatore è sempre quello. Inevitabile non perdere la testa per lei…

Elisabetta è da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Oltre ai programmi tv di cui è stata conduttrice, è anche il volto di tantissimi marchi. Da modella ha sfilato per Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon von Fürstenberg e altre tantissime case di moda famosissime.

Ed ecco, in foto, l’ultima “versione” della splendida conduttrice classe ’80. Seduta su un muretto a Venezia, la bellissima calabrese mette in mostra un paio di gambe da fare invidia ed è impossibile non ammirarla. Inoltre nella foto mette in mostra un sorriso meraviglioso e un altro particolare che è inevitabile notare: le calze sono quasi trasparenti e quelle sue gambe da urlo sono in primo piano. Uno scatto che fa battere il cuore, come sempre, quando la protagonista è lei.