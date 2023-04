“Campionato falsato”: ecco chi sta facendo arrabbiare i napoletani

Giungono delle dichiarazioni destinate a far discutere: al centro di tutto la Serie A ed il prossimo scudetto del Napoli

Quello a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi è stato, sicuramente, un campionato a senso unico. Il grande lavoro di Spalletti che ha degnamente guidato una corazzata che ha dominato in lungo e in largo la Serie A.

Il Napoli, dunque, si avvicina a grandi passi verso quell’aritmetica che darà il via ai festeggiamenti per un traguardo atteso da oltre tre decadi. Il terzo scudetto della storia partenopea è un successo meritato, per un’intera città, una delle tifoserie più appassionate d’Europa. Ma intanto inizia a spuntare un contorno poco gradevole per l’intero calcio italiano. A parlarne è Marco Tardelli, ex giocatore di Juventus ed Inter campione del mondo con l’Italia nel 1982, che ha scritto nel suo consueto pezzo su La Stampa di quanto sta accadendo nel campionato italiano che, come detto, vedrà il Napoli portare a casa il tricolore nelle prossime settimane.

Al centro del discorso, chiaramente, la situazione che riguarda la Juventus e la penalizzazione che nelle scorse ore è stata annullata per gli uomini di Allegri che si ritrovano adesso in piena corsa per la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League 2023/24. “Si sa già chi vincerà il campionato, è certo: il Napoli per la gioia di tutti gli sportivi che amano il bel calcio”. Ma l’ex centrocampista che ha anche allenato e tanto in carriera, è ‘preoccupato’ da quello che si sta muovendo intorno alla ‘Vecchia Signora’.

Tardelli fa infuriare gli azzurri: le dichiarazioni

I 15 punti di handicap inflitti ormai mesi fa sono volati via: ed è l’intero campionato italiano che viene aspramente criticato: “Come può venire definita una stagione piena di colpi di scena che, tuttavia, non riguardano lo sport?”.

Un interrogativo, quello dell’ex calciatore, al quale seguono riflessioni che lasciano tanta perplessità da parte dello stesso Tardelli. Con la pena per il caso plusvalenze fittizie al centor delle sue parole: “Dopo due mesi tornano i punti di penalizzazione tolti. Non voglio immaginare cosa potrebbe accadere tra quindici giorni”. Il riferimento è chiaro, la Juventus non dovrebbe averla scampata del tutto. Perchè, si vocifera, come la penalizzazione tornerà a bussare alla porta dei bianconeri. Non 15 punti, probabilmente la metà o giù di lì. Il riesame del caso non è così lontano e ciò che potrebbe accadere rischia di creare nuovamente grande confusione.

Il pensiero finale di Tardelli è certamente molto duro, con una frase che mette in discussione il campionato e la straordinaria stagione del Napoli futuro campione d’Italia. “Un’ombra sinistra si allunga su un campionato falsato in modo irrimediabile“ – una conclusione che di certo non renderà felici i tifosi azzurri, consapevole che al di là dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, possono essere fieri di quanto la squadra partenopea abbia ottenuto. Al di là di penalizzazioni e vicende extracalcistiche che, da lontano, hanno intaccato, ancora, l’immagine del calcio italiano.