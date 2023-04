Colpo Vlasic in Serie A: addio Torino e nuova maglia

Nikola Vlasic ha convinto tutti con le sue prestazioni, ma i tifosi del Torino tremano: il giocatore croato potrebbe cambiare maglia.

Tra gli acquisti azzeccati del Torino di Urbano Cairo c’è sicuramente Nikola Vlasic, prelevato in prestito dal West Ham la scorsa estate con riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sono 4 le reti messe a segno in campionato dal 25enne croato, che ha finora collezionato 15 presenze in Serie A con la maglia granata.

Anche grazie al suo supporto il Torino di Juric naviga in zone tranquillissime della classifica, anche se c’è rammarico tra i tifosi granata che speravano di poter lottare per un posto in Conference League. Nell’ultimo periodo i risultati del Toro non sono stati esaltanti, fatta eccezione per la splendida vittoria all’Olimpico contro la Lazio di Sarri nell’ultimo turno di campionato (0-1, rete di Ilic).

La speranza nel mondo granata è che l’ossatura della squadra possa essere mantenuta per provare a vivere la prossima stagione da protagonisti. I tifosi si augurano quindi che venga riscattato Nikola Vlasic dal West Ham, anche se l’investimento da 15 milioni di euro non è così scontato. Gli ultimi rumors, infatti, riportano che la società di Urbano Cairo starebbe seriamente riflettendo su questa mossa, anche perché sul giocatore sembrano essere piombate alcune squadre di Serie A.

Torino attento, ti soffiano Vlasic: chi lo vuole

In particolare, pare che il club più interessato a Nikola Vlasic sia proprio la Lazio di Claudio Lotito, che ha appena dovuto subire un pesante ko interno per mano dei granata. Vlasic potrebbe essere il profilo ideale per regalare a Maurizio Sarri un centrocampo di enorme spessore tecnico con Milinkovic–Savic e Luis Alberto.

Chiaramente si tratta di un’operazione tutt’altro che semplice, dato che il giocatore ha già fatto capire di trovarsi bene a Torino e di essere disposto a rimanere in maglia granata, sempre se il Toro deciderà di riscattarlo.

Per la Lazio i 15 milioni stabiliti dal West Ham per il giocatore rappresentanouna cifra congrua, pertanto almeno un tentativo da parte dei biancocelesti sembra certo. L’altra ipotesi è che i londinesi, in caso di non riscatto del giocatore da parte del Torino, decidano di puntare su Vlasic per la prossima stagione.

Nel frattempo il Toro si prepara a vivere un intenso finale di campionato, dove i granata cercheranno di chiudere in bellezza una stagione tutto sommato positiva. Nel prossimo turno il team di Juric affronterà in casa l’Atalanta: in caso di successo il divario con gli orobici scenderebbe a soli 4 punti e il discorso Conference League si riaprirebbe anche per i granata.