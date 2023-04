Dal Barcellona alla Serie A: emissari al lavoro

Un calciatore in forza al Barcellona interesserebbe ad una squadra di Serie A: sarebbe davvero un grandissimo colpo.

Sono tanti i talenti arrivati in Italia quando ancora non erano esplosi definitivamente. Alcuni arrivavano persino dalle più grandi squadre del mondo come Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City ed anche dal Barcellona, da dove cioè arriva uno degli ultimi obiettivi della Serie A. Non è detto però che sarà facile convincere i Blaugrana a lasciarlo andare.

Si tratta del diciannovenne centrocampista centrale e mediano, Marc Casadó Torras. Prodotto della Masia, nasce a Sant Pere de Vilamajor nel 2003, arriva dallo CF Damm Giovanili al Barcellona nel 2017 e gioca in tutte le categorie con la maglia dei Culés, dall’Under 16 all’Under 19 fino al Barcellona Atlètic, dove gioca oggi. Casadó ha esordito in Champions League quest’anno ed ha giocato 29 gare in Primera Federación.

Casadó dal Barcellona alla Lazio: chi è, ruolo e caratteristiche

Scadenza del contratto a giugno del 2024 con opzione per un altro anno. Ma, a quanto pare, alla Lazio interesserebbe richiedere informazioni sul diciannovenne già al termine di questo campionato. Secondo todofichajes.com si sta parlando già molto del ragazzo vista la sua leadership sia in campo che fuori. Si tratta di un centrocampista con ottime qualità tecniche e che si fa ammirare soprattutto per il lavoro difensivo.

Il centrocampista è risultato il miglior centrocampista under 23 delle 40 squadre della Primera RFEF. Non certo un obiettivo da poco. Ma proprio per questo potrebbe essere difficile vedere i Barça privarsene facilmente. Il sito spagnolo che ha parlato di una potenziale trattativa con gli Aquilotti parla però anche di una big della Liga che sarebbe piombata su di lui.

Il tecnico della Lazio è Maurizio Sarri che sa lavorare con i calciatori di qualità e con i giovani di prospettiva. Non a caso, nella rosa della squadra attualmente seconda in classifica in Italia, ci sono nomi come Marcos Antonio, Luka Romero, Mario Gila e fino a gennaio c’era anche Raul Moro (momentaneamente in prestito al Real Oviedo).

Per quanto riguarda le cifre, per adesso non sono note le richieste del Barcellona. Per Transfermarkt il valore è di 250.000 euro, ma è evidente che è troppo basso. In ogni caso si tratterebbe di un investimento importante per un giocatore dal grande potenziale. Inoltre l’idea di Igli Tare è di inserirlo subito in prima squadra e non in Primavera. Potrebbe fargli posto Marcos Antonio, che quest’anno ha trovato poco spazio (chiuso da un ottimo Cataldi).