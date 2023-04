Diletta è uno spettacolo ‘colorato’: vestito cortissimo

La bellissima showgirl e conduttrice siciliana incanta sui social: lo sfondo millecolori fa da contrasto con l’abito tinta unita

Chissà come faremo senza di lei. Diletta Leotta, la famosssima conduttrice di DAZN, darà alla luce un bambino, frutto dell’unione con Loris Karius, portiere del Newcastle, nei prossimi mesi. Precisamente non si sa quando perchè, al netto di possibili variazioni di cui sarebbe responsabile solo madre natura, la coppia è stata molto attenta a non svelare alcun dettaglio ulteriore.

Né su quando Diletta dovrebbe finire il tempo di gestazione, né sul sesso del nuovo arrivato. Una cosa però è certa: sebbene per poco, crediamo pochissimo tempo, la showgirl dovrà assentarsi dalle scene. Conoscendo la sua maniacale etica del lavoro, la pausa potrebbe durare davvero poco.

Tanto, staranno pensando i fans, ci sono i social a tenere aggiornati i tanti ammiratori della bellissima giornalista. Coi suoi oltre 8 milioni di followers uno dei volti più sensuali di DAZN è quasi ‘obbligata’ a postare contenuti su contenuti. Foto su foto. Sempre bellissima in tutti gli shooting messi on line, la futura mamma ha deliziato il suo pubblico con un’istantanea che sembra quasi un quadro.

Diletta Leotta più bella che mai

Forse in previsione delle tante occasioni, che non mancheranno di certo, in cui dovrà accompagnare il figlio – o la figlia, chi può saperlo – in qualche parco divertimenti o alle feste dei compagni d’asilo, Diletta Leotta ha tutta l’intenzione di prendere confidenza coi giochi preferiti dai bimbi.

Tra cui rientra la vasca di palline colorate in cui tuffarsi in evoluzioni improvvisate. Proprio qui, nel maxi contenitore multicolor, Diletta ha posato per i suoi fans. Le sue forme, chiuse in un cortissimo vestito marrone, sono comunque visibili all’attento occhio dell’ammiratore innamorato. Il suo sorriso squarcia la ‘piscina’, la sua sensualità domina la scena. Sempre e comunque. E dovunque.

Per la verità, anzi aggiungiamo per fortuna, Diletta ci diletta anche e ancora dal vivo. Il vestito sfoggiato domenica sera all’Allianz Stadium in occasione del match Juve-Napoli, quando ha fatto la bordocampista in compagnia di Ciro Ferrara, ha letteralmente mandato in delirio il pubblico dello stadio, quello a casa e anche quello frequentante i social. La conduttrice ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un paio di scatti della sua serata torinese: bellissima, sensuale anche col pancino che ormai si vede sempre di più, la popolarissima conduttrice sta facendo il pieno di complimenti. Come ormai le capita da anni. Chissà che tetto di followers potrà raggiungere quando posterà le foto del suo piccolo amore.