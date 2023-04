E’ tutto deciso per il suo futuro all’Inter: accordo e firma. C’è la data. Ecco quando si metterà nero su bianco

La LuLa è tornata. Si è fatta attendere a lungo ma la coppia gol nerazzurra Romelu Lukaku-Lautaro Martinez nel match contro l’Empoli ha dato tre squilli (due del belga). Tre reti al Castellani che fanno ben sperare i tifosi anche in vista dell’Euroderby.

Tre gol dei gemelli del gol nerazzurri sono il miglior biglietto da visita di un’Inter che è attesa dalla semifinale di Champions League contro i cugini rossoneri del Milan. Ma, come ha ribadito più volte Inzaghi, la priorità al momento è l’accesso alla prossima edizione della competizione europa. Un obiettivo cruciale anche per il futuro dell’allenatore stesso e di alcuni giocatori. Testa, dunque, solo al finale di stagione perché volare a Istanbul e conquistare il pass per la prossima edizione sarebbe straordinario. Intanto l’Inter saluterà Skriniar a fine anno e tratta il rinnovo con altri. Ce n’è uno pronto ad essere ufficializzato.

D’Ambrosio rinnova per un altro anno

Danilo D’Ambrosio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il vittorioso match al “Castellani” contro l’Empoli e ha parlato proprio del suo rinnovo. Alla domanda se è già fatta, la sua risposta è stata piuttosto chiara.

“Non ancora, mancano diversi impegni importanti“, ha detto il difensore interista. Da questo si capisce che la dirigenza nerazzurra ha deciso di rimandare ogni discorso di mercato a fine stagione. Scelta più che comprensibile per una società che di certo non naviga nell’oro. Anzi. D’altronde, poter contare o no sugli introiti della Champions League, che non sono le “briciole” che garantisce l’Europa League, è questione talmente dirimente da condizionare le scelte di mercato dei dirigenti nerazzurri.

Solo a bocce ferme, dunque, quando si avrà il quadro definitivo della situazione, ci si potrà sedere a un tavolo per imbastire una trattativa. Evidentemente ne sono consapevoli anche gli stessi calciatori nerazzurri in scadenza di contratto che, pertanto, sanno che devono concentrarsi sul campo rinviando, quindi, ogni discorso sul loro eventuale prolungamento a fine stagione. Comunque, quanto alla situazione contrattuale di D’Ambrosio, stando alle indiscrezioni che filtrano dall’ambiente nerazzurro, il rinnovo non dovrebbe essere un problema.

Il giusto riconoscimento per un calciatore che ha accettato il proprio ruolo di seconda scelta (18 le presenze complessive stagionali di cui 10 in Serie A) senza fare polemiche e che, soprattutto, si è sempre fatto trovare pronto, dando un più che apprezzabile contributo, quando è stato chiamato in causa da mister Simone Inzaghi.