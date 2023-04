Guardiola vince, sua figlia stupisce: queste foto sono da Champions

Il tecnico del Manchester City stupisce anche in FA Cup, ma sua figlia sorpende ancora di più. Le foto stupiscono i fan

Pep Guardiola quest’anno si è imposto in quasi ogni competizione confermando la sua qualità di allenatore e gestore di gruppo. Soltanto la Premier League si sta rivelando più complicata del previsto vista la qualità messa in mostra dall’Arsenal di Arteta che rimane primo a quota 75 punti (ma con due partite in più rispetto al City).

In Champions League poi il Manchester City non ha mai messo in discussione la sua forza dirompente che passa soprattutto dal talento di Erling Haaland, un attaccante che quest’anno ha sbalordito un po’ tutti quanti: in Premier League ha messo a segno 32 reti, mentre in Champions ben 12. Insomma, una macchina da gol che sta dando una grossa mano a Guardiola che in un certo senso necessitava della grinta del norvegese per imporsi con i Citisenz anche a livello internazionale.

Guardiola, la figlia Maria è una star su Instagram

In campo il buon Pep dunque si sta confermando come sempre ad altissimi livelli, ma al di fuori di esso può dirsi altrettanto contento di vedere crescere sua figlia Maria che in questi ultimi anni ha racimolato un grande seguito in termini di followers ma non solo. Maria Guardiola è nata nel 2001 quando Pep giocava ancora come centrocampista.

È nata a Barcellona, quindi nella città-simbolo della carriera del padre, e negli anni su Instagram ha dato il via alla sua carriera da modella. Guardando alcune foto sul suo profilo, ben si capisce il motivo di tutto questo seguito: Maria è una bellissima ragazza mediterranea con dei lineamenti molto particolari che la rendono appetibile a molti brand. Sui social Maria pubblicizza molto spesso capi di abbigliamento, gioielli, costumi e tanto altro.

La figlia del tecnico del Manchester City si sposta per necessità lavorative tra Spagna e Inghilterra e al momento non risulta fidanzata. In passato invece è stata accanto all’attuale centrocampista del Besiktas Dele Alli, ma tutto si è concluso dopo solo qualche mese a causa di diverse incomprensioni. Maria, oltre a svolgere il lavoro di modella e influencer, ricopre un ruolo importante nella Fondazione Guardiola, con sede a Barcellona, che svolge principalmente un servizio di assistenza nei confronti delle persone disabili tramite varie attività benefiche (tra cui ovviamente il calcio).